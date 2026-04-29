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Cover des Albums JOY von Kingdmusic: Der Künstler steht vor mehreren alten Fernsehern.

Kingdmusic: JOY

Musikkritik

Wenn ich nur drei Worte hätte, um dieses Album zu beschreiben, würde ich sagen: chillig, upbeat und sorglos. In »JOY« präsentiert der südafrikanische Künstler Kingdmusic zehn Songs, die richtige Sommerlaune machen. Sie erinnern daran: Gott ist für mich, er kommt immer zur richtigen Zeit, und bei ihm bin ich zu Hause.

Das Album ist perfekt als Hintergrundmusik bei einem entspannten Treffen mit Freunden, beim Volleyballspielen mit dem Jugendkreis oder wenn du einfach ein bisschen lässig-lockere Stimmung brauchst. Besonders feier’ ich die Songs »Hands up« und »Speed Dial«. Das letzte Lied »Jerusalem« startet mit dem Gesang eines Kirchenchors – was etwas aus dem Raster fällt, das Album aber kreativ abrundet.

reingehört_Malin

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Chillig, upbeat und sorglos: "JOY" von Kingdmusic erinnert daran, dass Gott immer zur richtigen Zeit kommt.
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