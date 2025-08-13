Jesus.de unterstützen!
Lecrae & Miles Minnick: Get Well Soon!

»Get well soon!«, wünschen Lecrae und Miles Minnick ihren Zuhörenden im Intro. Und wenn man diese EP einmal durchgehört hat, geht’s einem definitiv besser als vorher. Das Album hat einen chilligen Hip-Hop-Beat, der mich an Sommerferien-Roadtrips mit meinen Freunden erinnert.

Ermutigend rappen Minnick und Lecrae von Gottes perfektem Timing, seiner Vergebung und der Liebe, die sie weitergeben wollen. An Selbstbewusstsein und Vertrauen in Gott fehlt es ihnen dabei definitiv nicht. Die Songs »On Time«, »Graced Up« und »Ice Out My Life« habe ich besonders gefeiert. Große Empfehlung an Hip-Hop-Fans und alle, die ’ne Ladung positive Energie brauchen, um einen schlechten Tag zu überstehen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Album versprüht mit netten Hip-Hop-Beats und Botschaften über Gottes Vergebung & Liebe eine ermutigende Stimmung. Eine klare Empfehlung für Hip-Hop-Fans und alle, die einen Stimmungs-Boost brauchen.
