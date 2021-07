- Werbung -

Von RyanAdams_NRT_Newreasetoday.com

Übersetzung: Karen Kersten

Was du wissen solltest

Das neueste Album der Rockband Remedy Drive, Imago Amor, ist das dritte einer thematischen Trilogie von Alben, die sich hauptsächlich mit dem Kampf gegen den Menschenhandel beschäftigen. Die anderen Alben der Trilogie sind das 2018er Album North Star und das 2014er Album Commodity. Der Name dieses Albums ist Latein und bedeutet „Ebenbild der Liebe“ – eine sprachliche Metapher, die ihre Musik perfekt wiedergibt.

Wie es sich anhört

Remedy Drive ist Experte darin, großartige Rocksongs mit melodischer, gefühlsbetonter Musik zu einem stimmigen Paket zu verweben. Imago Amor eröffnet mit dem feurigen Rocksong, Dragons. Diese Melodie erinnert mich an härtere Rocksongs von Switchfoot und U2. Die Texte sind mitunter ergreifend und teilweise unbequem hart.

Geistliche Highlights

Die Idee, sich für die Schwachen und Misshandelten – in diesem Fall für Opfer des Menschenhandels – einzusetzen, ist im Kern Gottes Mission. Jakobus 1,27, 2. Mose 22,22 und 1. Mose 1,27 kommen einem während des gesamten Albums in den Sinn. Obwohl auch weitere Fragen auf dem Album behandelt werden, bleibt der Menschenhandel das zentrale Thema.

Bestes Lied

Ich kann mir keinen stärkeren und passenderen Eröffnungssong für dieses Album vorstellen als Dragons. Ich liebe die fesselnde Aussage im Refrain: This is a storm/That we can weather/We’re turning numbers/Into names in these days. Der Song fängt das „Ebenbild der Liebe“ so klar ein, dass es auch in jedem anderen Song durchklingt, sowohl musikalisch als auch textlich.

Für Fans von

Switchfoot, Anchor and Braille, U2