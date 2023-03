Timo Langner: Unmöglich ist keine Option

- Werbung -

Unmöglich bedeutet, wirklich keine Option zu haben, nicht mehr weiterzuwissen. Aber Timo sagt in seinen Liedern ausdrücklich, dass Gott mit all seiner Macht und Schönheit immer noch auf dem Thron sitzt, sein Sohn nicht mehr im Grab liegt – er ist also da! Nichts ist unmöglich, solange wir wissen, dass Gott immer noch einen Ausweg kennt.

„Wenn du wie der Regen mit all deiner Schönheit und deiner Liebe auf mich fällst“ – so fällt auch die Musik und die hochwertige Produktion der Lieder auf einen nieder. Mit vielen verschiedenen Melodien und instrumentaler Begleitung ist diese Platte ein musikalischer Genuss. Der Text spricht voller Hoffnung und Ehrerbietung Gott gegenüber, dennoch gibt es dadurch kaum Abwechslung. Die Anleitung, wie ich Gott mehr in mir wirken lasse, fehlt mir hier ein wenig.

Für Fans von: Samuel Harfst, DMMK, Chris & Henni, Joy & Markus, Bastian Benoa

reingehört_Lilith Weiß