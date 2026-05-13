Trip Lee, Brag Worship: For your Glory

Rapper und Pastor Trip Lee und BRAG WORSHIP, sein Label, bringen gemeinsam die EP »For Your Glory« heraus. Ergänzt mit einer Vielzahl von Features verbindet er auf innovative Art und Weise Hip-Hop- und R’n’B-Elemente mit typischem Worship-Sound und kreiert dabei eine ganz eigene Musikrichtung.

Von den Kritikern wird die EP gelobt, meiner persönlichen Meinung nach stellt die vielleicht größte Stärke des Albums aber auch die größte Schwäche dar. Denn eingefleischten Trip Lee-Fans werden auf der Platte definitiv die Beats und der Rap fehlen. Ebenso kommen Worship-Liebhaber nicht ganz auf ihre Kosten, da auch hier die klassischen Merkmale fehlen. Am besten hörst du selbst einmal rein.



Anspieltipp: »He Reigns«.



reingehört_Deno Burghoff

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