- Werbung -
For your Glory Album Cover

Trip Lee, Brag Worship: For your Glory

MusikMusikkritik

Rapper und Pastor Trip Lee und BRAG WORSHIP, sein Label, bringen gemeinsam die EP »For Your Glory« heraus. Ergänzt mit einer Vielzahl von Features verbindet er auf innovative Art und Weise Hip-Hop- und R’n’B-Elemente mit typischem Worship-Sound und kreiert dabei eine ganz eigene Musikrichtung.
Von den Kritikern wird die EP gelobt, meiner persönlichen Meinung nach stellt die vielleicht größte Stärke des Albums aber auch die größte Schwäche dar. Denn eingefleischten Trip Lee-Fans werden auf der Platte definitiv die Beats und der Rap fehlen. Ebenso kommen Worship-Liebhaber nicht ganz auf ihre Kosten, da auch hier die klassischen Merkmale fehlen. Am besten hörst du selbst einmal rein.

Anspieltipp: »He Reigns«.

reingehört_Deno Burghoff

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

„Spotify Embed: For Your Glory“ direkt öffnen

Vielleicht auch interessant für dich:

Trip Lee: The Epilogue

ZUSAMMENFASSUNG

Von den Kritikern wird die EP gelobt, meiner persönlichen Meinung nach stellt die vielleicht größte Stärke des Albums aber auch die größte Schwäche dar.
3

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Von den Kritikern wird die EP gelobt, meiner persönlichen Meinung nach stellt die vielleicht größte Stärke des Albums aber auch die größte Schwäche dar.Trip Lee, Brag Worship: For your Glory