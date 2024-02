Trip Lee: The Epilogue

Mit »The Epilogue.« veröffentlicht der US-amerikanische, christliche Rapper Trip Lee bereits sein siebtes Studioalbum. Die 15 Songs geben einen Einblick in Trip Lees persönliche Entwicklung und seine schwierigen Zeiten. Ging es in seinem letzten Album »The End« noch darum, wie er mit sich selbst ringt und dabei an Grenzen stößt, machen die neuen Songs jetzt deutlich, dass es sich lohnt, voll und ganz auf Gott zu vertrauen. Seine Überzeugung untermalt Trip Lee mit eingehenden Beats, die im Gedächtnis bleiben. Die Zusammenarbeit mit anderen Künstlern wie Lecrae, Madison Ryann Ward und Kirk Franklin machen dieses Album zu einem echten Meisterwerk. Reinhören lohnt sich!

reingehört_Helen Moos