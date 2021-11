Newsboys: STAND

- Werbung -

von JJFrancesco, NewReleaseToday

Übersetzung: Karen Kersten

Was du Wissen solltest

Nachdem sie die letzten Verpflichtungen ihrer Newsboys United-Ära abgeschlossen haben, scheint die christliche Kultband Newsboys die Richtung fortzusetzen, die sie mit Restart (2013) und Love Riot (2016) eingeschlagen haben. STAND ist eine fröhlich-peppige Rückkehr zur Michael Tait-Ära der Newsboys. Für diejenigen, die die Newsboys noch nicht kennen: Michael Tait ist der aktuelle Leadsänger der Band.

Wie es sich anhört

Es ist schon seltsam, wenn man bedenkt, dass Restart fast ein Jahrzehnt alt ist und Love Riot auch schon über fünf Jahre alt. Und doch sind sie die jüngsten Alben, die die Standard-Alben der Tait-Ära fortsetzen. Seit Tait der Band beigetreten ist, wechseln sich die Newsboys in einem regelmäßigen Zyklus zwischen Veröffentlichungs- und Anbetungs-Projekten ab. Mit einem Abstand von zwei bis drei Jahren zwischen den Alben hat dies allerdings zu einer ziemlichen Lücke zwischen den einzelnen Standardprojekten geführt. United, eine mehrjährige Wiedervereinigung mit den früheren Mitgliedern der Band, hat dieses Schema auf den Kopf gestellt. Mit ihrem neuen Album STAND macht die Band nun da weiter, wo sie mit ihrem Sound auf dem 2016er Album Love Riot aufgehört hat.

Die Leadsingle Magnetic zeigt das Beste vom energiegeladenen Pop-Rock der Newsboys und ist ein starker Einstieg in diese neue Sammlung von Songs. Der Titelsong STAND ist die Art von mitreißender, inspirierender Hymne, die als Signatur der Tait-Ära bekannt geworden ist. Wundere dich nicht, wenn du diesen Song in den kommenden Monaten in Trailern für christliche Filme hörst.

Geistliche Highlights

- Werbung -

Die Newsboys sind schon seit langem Verfechter des Eintretens für Christus gegen die Welt, und dieses Thema zieht sich durch mehrere Stücke des Albums, vor allem durch den Titelsong.

Songs wie Magnetic und Ain’t It Like Jesus sind mitreißende Loblieder auf unseren Erlöser für sein Wirken in unseren Leben. Never Too Far Away ist ein Lied, das diejenigen, die sich verirrt haben, ermutigt, in die Arme eines liebenden Gottes zurückzukehren.

- Werbung -

Bestes Lied

Der Titeltrack STAND ist wahrscheinlich das stärkste Stück aus dieser Kollektion von Newsboys-Songs.

Für Fans von

MercyMe, Tait, for King & Country