Kirchentag in Dortmund. Was hat mich fasziniert? Bewegt? Oder geärgert? An dieser Stelle sammeln wir unsere persönlichen „Kirchentagsmomente“.

„Warten auf Godot! Unwetterwarnung für den ersten Abend des Kirchentages. Tatsächlich, grauer Himmel, düstere Wolken über Dortmund. Es braut sich was zusammen. Plötzlich schauen alle gleichzeitig auf ihr Smartphone: Eine Nachricht des Kirchentages: Gleich wird‘s regnen! Martin Buchholz sagt es auch von der Bühne aus an. Regencapes werden großzügig verteilt. Man ist gefasst. Als wir zwei Stunden später zurück zu unseren Rädern gehen, sind die immer noch trocken. Eine afrikanische Combo entlässt uns sehr vergnügt in den Abend. Wir radeln nach Hause. An manchen Stellen sieht es recht feucht aus, aber wir bleiben trocken. Ein schöner erster Abend.“

(Christof Klenk, Redaktionsleiter Hauskreismagazin)

„Der Mitarbeiter der Dortmunder Stadtwerke, der an der Bahnsteigkante am Hauptbahnhof für Sicherheit sorgt, wundert sich über die Menschenmengen, die auf die U45 zu den Westfalenhallen warten. So eine lange Schlange hätte er nicht erwartet, bekennt er einem wartenden Kirchentags-Fahrgast im freundlichen Gespräch mittendrin. Gestern, am 1. Tag des Christentreffens, am Fronleichnamstag, sei es morgens um 8 Uhr losgegangen und dann den ganzen Tag weiter. Er war froh, als er abends fertig war. Die U-Bahn fährt ein. Der Kirchentagsgast wünscht dem städtischen Mitarbeiter beim Einstieg einen „guten Tag“. Der lächelt erfreut sein Gegenüber an: „Danke!“ Freundlicher Kirchentag.“

(Jörg Podworny, Redaktionsleiter Lebenslust)

„Donnerstag, Mittagszeit. Auf dem Weg von einem Termin zum nächsten höre ich im Vorübergehen bekannte Klänge aus Halle 2 auf dem Messegelände. Worship. Dort spielt Lothar Kosse mit Freunden ein Gebetskonzert. Spontan rein in die Halle und ein paar Minuten ganz undienstlich die Seele baumeln lassen. Das. Tat. Gut.“

(Daniel Wildraut, Redaktionsleiter Jesus.de)

„Es ist Kirchentags-Donnerstag. Bisher war das Großereignis allenfalls eine nette Erfahrung für mich. Ich habe ein paar interessante Menschen getroffen, den Kick des schnellen Journalismus‘ erlebt, mehr aber auch nicht. Und dann kommt das Konzert mit Bodo Wartke. Bodo, der mich in meiner Jugend mit so vielen Liedern begleitet hat. Diese Stimmung, der Humor, diese Tiefe – alleine dafür hat sich der Kirchentag schon gelohnt. Doch das wahre Highlight wartet im Anschluss, in nüchternem Gewand: der Nachtsegen. Als Bodo seine letzten Lieder singt, die Andachtsleiter vorne beten und um mich herum ein Meer von tausenden Kerzen erstrahlt, wird mir warm ums Herz. Als mir dann auch noch die Wilfremden um mich herum Segen wünschen, fühlt sich der Frieden zum Greifen nah. Es ist ein Quäntchen Ewigkeit, das ich an diesem Abend spüren darf.“

(Nathanael Ullmann, Volontär Jesus.de und MOVO)

„Mein Kirchentagsmoment kam am Donnerstag. Kirchentag, das ist, wenn man eigentlich allein loszieht, aber doch nicht allein bleibt. Unglaublich, wieviele liebe Menschen ich dort getroffen habe!“

(Laura Schönwies, ehemalige Volontärin bei Jesus.de)

„Freitagmittag im Zentrum Gottesdienst. Dort treffen sich die Pioniere der digitalen Kirche zum Workshop. Tolle Menschen, interessante Projekte, schöne Gespräche (und dann auch noch, wegen Platzmangel, spontan draußen im Garten – danke!). Und am Abend dann noch der „Nachschlag“ beim NetzGemeindfefest am selben Ort: Inspirierendes Tischgespräch mit Kirchenpräsident Volker Jung (EKHN), Christoph Breit (Beauftragter für Social Media, Bayerische Landeskirche), Theresa Brückner (Pfarrerin im digitalen Raum, Berlin) und anderen.

Fazit: Die digitale Kirche, eines meiner persönlichen Herzensanliegen, sie hat nicht nur Zukunft, sie ist auch schon Gegenwart.“

(Daniel Wildraut, Redaktionsleiter Jesus.de)

„Ich muss gestehen: Das hatte ich schon früher erwartet. Aber heute kam er, der Moment. Am Hauptbahnhof ist die Schlange der Wartenden noch länger als am Vortag – und die Bibelarbeit nur noch eine knappe halbe Stunde voraus. Und doch ist Gedränge und (unterdrückte) Unruhe oder Meckern hier weit weg. Stattdessen tönt von ganz vorne her ein Lied – das bald die ganze Halle erfasst: „Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf.“ Und es geht weiter: „Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.“ Gefolgt vom Taizé-Chorus: „Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.“ Fast andächtige, fröhliche, ansteckende Gemeinschaft aus allen Generationen und vielen verschiedenen Hintergründen. Fast könnte man sich die Bibelarbeit sparen. Naja, fast.“

(Jörg Podworny, Redaktionsleiter Lebenslust)

„Die unerwarteten Dinge sind es, die zu berührenden ‚Momenten‘ werden. Heute in der Bahn nach Hause stimmen zwei junge Frauen ‚Du bist mein Zufluchtsort‘ an. Einige andere Fahrgäste schauen sichtlich irritiert – auch als weitere Kirchentagsbesucher einstimmen. Ich bin völlig fasziniert und vergesse mitzusingen, höre einfach nur fasziniert zu. Die gesungene Botschaft begleitet mich in den Abend. Danke!“

(Daniel Wildraut, Redaktionsleiter Jesus.de)