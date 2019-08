Der evangelische Bischof Hans-Jürgen Abromeit hat bei der 124. Allianzkonferenz israelkritische Töne angeschlagen. Das sorgte für Kritik. Nun äußert sich Abromeit dazu, denn er fühlt sich missverstanden.

Es war nur ein Vortrag unter vielen auf der Jahreskonferenz der Evangelischen Allianz in Bad Blankenburg, aber er hat für Unruhe gesorgt: Hans-Jürgen Abromeit, Bischof des Sprengels Mecklenburg und Pommern in der Nordkirche, sprach am Donnerstag (1. August) über das Thema „Zwei Völker – ein Land. Eine biblische Vision für Frieden zwischen Israel und Palästina“. In Teilen des Vortrags hinterfragte er die israelfreundliche Position der Deutschen. Der evangelische Nachrichtendienst „idea“ berichtete über das Podium. Daraufhin kam es zu Kritik. Unter anderem äußerte sich der Grünenpolitiker Volker Beck auf Twitter bestürzt über Abromeits Worte. Auch die Bild nahm den Vortrag auseinander.

Liebe ⁦@nordkirche_de⁩, hat das Bischof #Abromeit so gesagt oder ist das nur ein sauschlechter Artikel von ⁦@ideade⁩? Angefangen beim Schuldkomplex, falsche Darstellungen der Geschichte des Zionismus und theologisch wirres Zeug. #fassungslos https://t.co/CbdiW6UiNc — Volker Beck (@Volker_Beck) August 3, 2019

Laut dem vom Bischof freigegebenen idea-Bericht gebe es nach Hans-Jürgen Abromeit eine „Überidentifikation mit dem Staat Israel“, die aus dem Schuldbewusstsein der Deutschen infolge des Holocausts resultiere. „Es werde bewusst nicht unterschieden zwischen dem biblischen Israel und dem heutigen Staat“, heißt es im Artikel. Das führe zu einer Vermischung der theologischen und politischen Ebene.

Deutsche Politiker hätten die Sicherheit von Israel zur Staatsraison erklärt. Dadurch würden Palästinenser benachteiligt. Juden hätten zudem nie alleine im Land gelebt. Hier sieht Abromeit laut idea-Bericht eine falsche Prämisse. Er sprach sich im Vortrag für eine Ein-Staaten-Lösung aus und erklärte eine Zwei-Staaten-Lösung für „realpolitisch faktisch ausgeschlossen.“ Bild betitelte den Vortrag als „Anti-Israel-Rede“. Beck sprach von „falsche[n] Darstellungen der Geschichte des Zionismus“ und „theologisch wirre[m] Zeug“.

Existenzrecht nicht infrage stellen

Abromeit reagierte nun mit einer Stellungnahme: „Ich bedaure außerordentlich, dass offensichtlich einige der aus dem Zusammenhang meines Vortrages herausgenommenen Formulierungen Anlass zu Missverständnissen gegeben haben.“ Keineswegs wolle er infrage stellen, dass Deutsche Verantwortung gegenüber der Sicherheit der israelitischen Bürgerinnen und Bürger hätten. Auch das Existenzrecht Israels habe er nicht infrage stellen wollen.

„Es ging mir im Rahmen einer persönlichen Darstellung darum, angesichts einer seit Jahrzehnten festgefahrenen Situation im Israel-Palästina-Friedensprozess suchend danach zu fragen, ob es in der Bibel Impulse gibt, die Bewegung ermöglichen könnten“, schreibt er. Vor allem die Friedensbotschaft Jesu stellt er heraus: Selig sind die Sanftmütigen. „Ich weiß selbstverständlich, wie schwierig es ist, dieses Jesuswort in praktische Politik zu übersetzen. Es sollte aber dennoch auch heute gehört werden.“

„Völlig unangemessen“

Auch die Nordkirche, der Abromeit angehört, bezog Position: Der Vortrag sei eine persönliche Meinungsäußerung gewesen und stelle keine Stellungnahme oder Positionsbeschreibung der Nordkirche dar. Die Landeskirche bekräftigte ihre Haltung gegenüber „jeglicher Form von Antisemitismus“. Bereits in ihrer Verfassung bezeuge die Nordkirche die bleibende Treue Gottes zu seinem Volk Israel. Die Nordkirche unterstütze auch Organisationen und Initiativen, die sich für die Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzten, heißt es in dem Statement: „Diese Position teilt auch Bischof Abromeit.“ Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt sagte, Begrifflichkeiten wie die „Überidentifikation mit Israel“ halte sie für „völlig unangemessen“.

UPDATE:

Der Nordkurier verfügt nach eigenen Angaben über das Manuskript von Abromeits Rede und zitiert auf seiner Homepage daraus. So habe Abromeit gesagt: „Es ist unglaublich kompliziert, diese Gemengelage aus Schuld, Verantwortung und Verpflichtung zwei Völkern gegenüber bei einer Betrachtung des Israel-Palästina-Konfliktes zu berücksichtigen. Man kann eigentlich nur daran scheitern.“ Aus dem Manuskript, so Gabriel Kords vom Nordkurier, lasse sich nicht ableiten, dass der Bischof das Existenzrechts Israels in Frage stelle.

Laut Manuskript habe der Bischof seinen Vortrag mit den Worten beendet: „Aus unserer Geschichte ist uns als Deutschen eine Verantwortung für die Freiheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Staat Israel aufgetragen, aber das darf nicht auf Kosten der Freiheit und der Sicherheit der Palästinenser und Palästinenserinnen gehen. Doppelte Standards vertiefen den Konflikt und sind im Blick auf eine Lösung kontraproduktiv. Wir sollten versuchen, beide Narrative, den der Israelis und den der Palästinenser zu verstehen.“