2025: Kirchentag ruft Gemeinden in Hannover zum Mitmachen auf

Kirchengemeinden aus dem Raum Hannover können sich ab sofort mit Projekten zum kommenden Kirchentag in Hannover anmelden. Auch Gemeinden anderer Konfessionen dürfen sich beteiligen.

Unter dem Motto „mutig – stark – beherzt“ lädt die hannoversche Landeskirche zum Kirchentag 2025 ein. Die Veranstalter rufen nun Kirchengemeinden aus dem Raum Hannover dazu auf, das Event mitzugestalten. Möglich seien Tagzeitengebete, Feierabendmahle und Gute-Nacht-Cafés, teilte der Kirchentag am Montag in Hannover mit. Auch Gemeinden anderer Konfessionen können mitmachen. Die Veranstaltung wird vom 30. April bis zum 4. Mai 2025 stattfinden. Erwartet werden mehrere zehntausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Bischöfin Bahr: „Zeigt euch mit dem, was ihr liebt“

Die evangelische Regionalbischöfin Petra Bahr aus Hannover rief die Gemeinden auf, sich rege zu beteiligen. „Zeigt Euch als Gemeinde mit dem, was ihr liebt“, sagte sie. „Beherbergt ein paar Engel, betet mit Fremden, teilt Euren Lieblingskuchen, Eure schönste Musik oder Euer wichtigstes Projekt. Seid dabei, wenn sich die Stadt in ein großes Fest für alle verwandelt.“

Die Tagzeitengebete finden während des Kirchentags morgens, mittags und abends statt und dauern 15 bis 30 Minuten. Sie dienen als spirituelle Pause im Trubel des Großereignisses. Ökumenische Feierabendmahle werden seit 1979 jeweils am Freitagabend des Kirchentages in den Stadtteilgemeinden gefeiert. Dort können die Gäste Menschen aus der gastgebenden Stadt kennenlernen.

In Gute-Nacht-Cafés können die Besucherinnen und Besucher bei einem alkoholfreien Getränk und einem Imbiss den Tag ausklingen lassen. Sie finden von Donnerstag bis Sonnabend jeweils ab 21 Uhr statt. Anmeldeschluss für die Projekte ist der 31. Oktober. Dabei können sich auch Gemeinden zusammenschließen.

Mit dem Treffen in Hannover kehrt der alle zwei Jahre stattfindende Kirchentag zu seinen Wurzeln zurück. Er wurde 1949 in Hannover als christliche Laienbewegung gegründet und gastierte 1967, 1983 und 2005 erneut in der Messestadt. 2025 wird er zum fünften Mal dort gefeiert.

