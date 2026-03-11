Jesus.de unterstützen!
Die 5 Geschwister auf der Bühne
Die 5 Geschwister auf der Bühne (Foto: ©Simon Behr)

„5 Geschwister“: Live-Hörspiel begeistert über 1.000 Besucher

Ein ausverkauftes Haus, leuchtende Augen und Standing Ovations: Die „5 Geschwister“ feierten in Wetzlar ihre Live-Premiere. Am Signiertisch gab es anschließend lange Schlangen.

Mehr als 1.000 Besucherinnen und Besucher kamen am Wochenende zur Uraufführung des Live-Hörspiels „Countdown bis Mitternacht“ aus der Serie „5 Geschwister“ in die Stadthalle Wetzlar. Wie die TOS-hörfabrik und Gerth Medien mitteilten, waren die Tickets bereits vor Weihnachten komplett vergriffen. Das Live-Hörspiel führte die Fans mitten hinein in einen neuen Fall, bei dem die fünf Geschwister ihre Heimatstadt Heidelberg „mit Köpfchen und Gottvertrauen“ vor den Plänen eines skrupellosen Gegenspielers retten müssen – einschließlich einer Bombe unter dem Stuhl einer Radiomoderatorin.

Anders als im Tonstudio mussten die Darsteller auf der Bühne auch ihre Spontanität und schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Neben den fünf Geschwistern – Sarah Stoffers, Lisa Kielbassa, Tjorven Lauber, Fabian Stumpf und Micha Nietsch – stand auch Autor Tobias Schier am Mikrofon, und das gleich in mehreren Rollen. Als Geräuschemacher fungierte Produzent Tobias Schiffenhauer. Im Anschluss an das Stück schrieben die Darsteller noch rund zwei Stunden lang Autogramme.

Die neue Hörspielfolge ist ab dem 24. April via Streaming und ab Mitte Mai als Doppel-CD erhältlich.

5 Geschwister ist eine christliche Hörspielserie für Kinder und Junggebliebene. Die Pfarrerskinder Marianne, Petra, Hans-Georg, Esther und Alexander erleben spannende Abenteuer rund um den Globus. Die 5 Geschwister entstehen in der TOS-hörfabrik. Herausgeber ist Gerth Medien.


Transparenzhinweis: Gerth Medien ist Teil der SCM Verlagsgruppe, zu der auch Jesus.de gehört.

Hörspiel-Autor: „Glaube hat etwas mit dem normalen Leben zu tun“

