Abschiedstournee: Oslo-Gospelchor tourt durch Deutschland

Der Oslo-Gospelchor ist der vermutlich bekannteste und erfolgreichste Gospelchor Europas. Im kommenden Jahr geht der Chor zum letzten Mal auf Tour in Deutschland. Chorleiter und Gründer Tore W. Aas verabschiedet sich in den Ruhestand.

Seine Hochphase erlebte der Gospelchor in den 90er Jahren mit über 1,5 Millionen verkauften Platten. Der Chor trat unter anderem im norwegischen Königshaus auf und sang den Olympia-Song „Fire In Your Heart“ bei den Winterspielen 1994 in Lillehammer (Norwegen). Mit Wohltätigkeitskonzerten und Spendenaktionen sammelte der Oslo-Gospelchor über eine Million Euro für Menschen in Indien, in Ruanda oder auch für Tsunami-Opfer.

Die Deutschland-Tournee wird von der Stiftung Creative Kirche organisiert. Zusammen organisierten die Stiftung und der Chor sieben Tourneen, mehr als 50 Konzert, ein Chormusical und drei Gospelkirchentage. Das Repertoire des Gospelchors umfasst klassische Gospel-Highlights, Eigenkompositionen sowie neu interpretierte Traditionals.

Infos und Tickets für die Tournee gibt es unter www.gospel.de