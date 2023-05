Älteste hebräische Bibelhandschrift für 33,5 Millionen Dollar versteigert

Mit Spannung war die Auktion der ältesten bekannten hebräischen Bibel erwartet worden. Für 38,1 Millionen US-Dollar wurde sie in New York verkauft und geht laut einem Medienbericht an ein Museum in Tel Aviv.

- Werbung -

Bei 33,5 Millionen US-Dollar (31 Millionen Euro) fiel der Hammer: In fünf Minuten und mit einem Rekordpreis ist die laut Katalog älteste und fast vollständige hebräische Bibel von einem New Yorker Auktionshaus versteigert worden. Die um das Jahr 900 im Raum Israel/Syrien entstandene Handschrift «Codex Sassoon» wurde am Mittwoch (Ortszeit) bei der live im Internet übertragen Versteigerung durch Sotheby’s verkauft. Mit Steuern und Gebühren betrug die Kaufsumme insgesamt rund 38,1 Millionen US-Dollar (35 Millionen Euro).

Den Zuschlag erhielt laut «New York Times» die Organisation «American Friends» des «ANU – Museum of the Jewish People». In dem Tel Aviver Museum solle die Bibel künftig ausgestellt werden. Ermöglicht worden sei der Kauf durch eine hohe Spende des Ehrenpräsidenten des US-Amerikanisch-Jüdisches Komitee, Alfred H. Moses, berichtete die Zeitung.

Damit blieb die Handschrift am unteren Wert des Schätzpreises von 30 bis 50 Millionen US-Dollar (28 bis 46 Millionen Euro). Trotzdem ist der Codex eines der teuersten, jemals verkauften Manuskripte. Das bislang wertvollste, versteigerte Schriftstück war mit 43,2 Millionen US-Dollar ein Erstdruck der US-amerikanischen Verfassung.

Um das Jahr 900 entstanden

Der 792-seitige sogenannte Sassoon-Codex ist nach Angaben des Auktionshauses um das Jahr 900 entstanden und gut erhalten. Die Handschrift ist auf Pergament und weitgehend in Hebräisch verfasst, enthält aber auch altgriechische und aramäische Passagen. Sie stammt aus Privatbesitz. Benannt wurde der Codex wurde nach einem früheren Besitzer David Solomon Sassoon (1880-1942).

Die den Angaben zufolge gut erhaltene Handschrift setzt sich aus 24 Büchern des Alten Testaments der Bibel zusammen, von denen nur zwölf Seiten fehlen. Die Hebräische Bibel sei eines der einflussreichsten Bücher der Menschheitsgeschichte, das Fundament der westlichen Zivilisation und ein einzigartiger Schatz, sagte Auktionator Benjamin Doller. Zu Beginn hatte er mit einem Versprecher für Lacher gesorgt, als er den unteren Schätzpreis mit 30.000 statt 30 Millionen US-Dollar angab, sich aber sofort korrigierte.

Link: Sotheby’s