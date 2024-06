Astronaut Bill Anders verstorben: Er rezitierte die Schöpfungsgeschichte im All

Er war Teil der Apollo-8-Besatzung: Bill Anders ist bei einem Flugzeug-Unfall am 7. Juni verstorben. Sein „Earthrise“-Foto und die Genesis-Lesung machten ihn weltweit bekannt.

Der ehemalige Astronaut der Apollo 8, William „Bill“ Anders, ist im Alter von 90 Jahren bei einem Flugzeug-Unfall ums Leben gekommen. Der Amerikaner nahm 1968 das „Earthrise“-Foto auf. Es ist eines der berühmtesten Fotos der Geschichte, und zeigt, wie die Erde über dem Mondhorizont aufgeht. Mit den Astronauten Frank Borman (1928 – 2023) und James „Jim“ Lovell bildete er die Apollo-8-Besatzung. Nachdem Anders am 24. Dezember 1968 das Earthrise-Foto aufgenommen hatte, erfolgte am Abend eine Live-Übertragung aus der Apollo-8-Kommandokapsel in der Mondumlaufbahn, die in die Geschichte einging. Borman, Lovell und Anders lasen die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel vor und segneten abschließend die Bevölkerung der Erde.

Im August 2020 berichtete der Deutschlandfunk vom Phänomen der Spiritualität im Weltall mit der Headline „Raumfahrt als religiöse Erfahrung – Abendmahl auf dem Mond“. Der evangelische Theologe Michael Waltemathe interpretierte diesbezüglich:

„Raumfahrt ist nicht nur Technik und Naturwissenschaft. Wenn Menschen ins All fliegen, dann kommt auch Religion ins Spiel.“

Als Beispiel führte der evangelische Theologe von der Ruhr-Universität Bochum den berühmten Funkspruch aus der Apollo-8-Kommandokapsel vom 24. Dezember 1968 an. Dazu erklärte Waltemathe:

„Und das erste, was die drei Astronauten machen, Jim Lovell, Frank Borman und Bill Anders, ist – kommen aus dem Radioschatten raus und lesen aus der Bibel vor. Lesen die Schöpfungsgeschichte: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Michael Waltemathe

„Für alle Menschen auf der Erde: Die Mannschaft von Apollo 8 möchte Ihnen eine Botschaft senden. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war; da schied Gott das Licht von der Finsternis.“ Dies verkündete Bill Anders während der Apollo-8-Mission im Jahr 1968. Die Crew befand sich zu dem Zeitpunkt in der Mondumlaufbahn.

