Drei betagte Nonnen besetzen seit September ihr früheres Kloster in Österreich – gegen den Widerstand der Kirche. Nun wird ihnen ein Bleiben in Aussicht gestellt.

Der zuständige Stiftsleiter Markus Grasl sei bereit, die über 80-jährigen Nonnen weiter in dem Kloster in Schloss Goldenstein bei Salzburg wohnen zu lassen, berichtet der SPIEGEL. Es gebe allerdings eine Bedingung: Sie „müssten künftig wieder in ‚Klausur‘ leben, also das Kloster nur eingeschränkt für ordensfremde Menschen öffnen.“ Für die altersgerechte Anpassung des Klosters und die Pflegebetreuung der Ordensfrauen sei gesorgt.

- Werbung -

Weil sie nicht länger im Altersheim leben wollten, verschafften sich die drei Nonnen Anfang September Zugang zu ihrem ehemaligen, nun leerstehenden Kloster (Jesus.de berichtete). Ein Instagram-Kanal mit fast 100.000 Followern zeigt ihren Alltag. Die Geschichte sorgt auch international für Aufsehen.

Link: Betagte Nonnen könnten im besetzten Kloster bleiben – unter einer Bedingung (SPIEGEL)