Betagte Nonnen könnten im besetzten Kloster bleiben – unter einer Bedingung

Drei betagte Nonnen besetzen seit September ihr früheres Kloster in Österreich – gegen den Widerstand der Kirche. Nun wird ihnen ein Bleiben in Aussicht gestellt.
Der zuständige Stiftsleiter Markus Grasl sei bereit, die über 80-jährigen Nonnen weiter in dem Kloster in Schloss Goldenstein bei Salzburg wohnen zu lassen, berichtet der SPIEGEL. Es gebe allerdings eine Bedingung: Sie „müssten künftig wieder in ‚Klausur‘ leben, also das Kloster nur eingeschränkt für ordensfremde Menschen öffnen.“ Für die altersgerechte Anpassung des Klosters und die Pflegebetreuung der Ordensfrauen sei gesorgt.
Weil sie nicht länger im Altersheim leben wollten, verschafften sich die drei Nonnen Anfang September Zugang zu ihrem ehemaligen, nun leerstehenden Kloster (Jesus.de berichtete). Ein Instagram-Kanal mit fast 100.000 Followern zeigt ihren Alltag. Die Geschichte sorgt auch international für Aufsehen.
Der Sinn der Bedingung erschließt sich mir nicht. Was wird damit bezweckt?