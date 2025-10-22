Viel Solidarität für rebellische Nonnen

Drei betagte Ordensfrauen besetzen seit Wochen ihr ehemaliges Kloster in Österreich. Die Solidarität ist groß – doch der Konflikt mit der Kirche schwelt weiter.

Seit Anfang September leben drei betagte Ordensfrauen wieder im ehemaligen Kloster Goldenstein bei Salzburg – gegen den Willen ihres Ordens (Jesus.de berichtete). Schwester Bernadette (88), Schwester Regina (86) und Schwester Rita (82) waren zuvor in ein Altenheim verlegt worden. Die Nonnen freuen sich über eine Welle der Unterstützung – von gespendeten Blumen bis hin zu einem Treppenlift aus Hessen, berichtet das Portal ref.ch. Ehemalige Klosterschülerinnen unterstützen die Ordensfrauen.

Der eigens eingerichtete Instagram-Kanal, der das Leben der Nonnen zeigt, hat mittlerweile 70.000 Follower. Auf einem Spendenkonto seien schon mehr als 21.000 Euro eingegangen. Eine Pflegerin wurde organisiert, um die Versorgung der Frauen sicherzustellen. „Das stärkt halt einfach“, sagt Schwester Rita über die Zuneigung, die sie erfahren. Die Geschichte der Nonnen sorgt auch international für Aufsehen. Unter anderem die BBC und CNN berichteten über den ungewöhnlichen Fall.

Keine Einigung in Sicht

Eine Einigung mit dem zuständigen Propst Markus Grasl vom Stift Reichersberg ist derzeit nicht in Sicht. Der möchte, dass die Ordensfrauen in die Seniorenresidenz zurückkehren. Das wollen die Nonnen auf keinen Fall. Laut Informationen von EWTN.tv haben sie sich dort haben sie sich dort mittlerweile abgemeldet. Die Frauen werfen Grasl vor, ohne Rücksprache ins Pflegeheim angeschoben worden zu sein. Der widerspricht. Gegenüber der ZEIT erklärte er schriftlich, der Gesundheitszustand und die Räumlichkeiten der Schwestern seien 2023 „absolut prekär“ gewesen. Dies sei auch mit den Nonnen besprochen worden.

Auch von anderen Ordensfrauen gibt es zumindest leise Kritik am Vorgehen der Nonnen in Goldenstein. Schwester Theresa von der Benediktinerinnen-Abtei St. Gertrud bei Passau sagte gegenüber dem BR, es gebe viele betagte Nonnen, auch in Deutschland, die aufgrund ihres Alters in Pflegereinrichtungen gehen müssten. „Und die tun das, ohne Wirbel zu machen.“

Ein Fall für die Justiz

Doch die Ordensschwestern in Goldenstein wollen bleiben. Und jetzt wehren sie sich auch juristisch. Sie haben den Propst und einen weiteren Kirchenvertreter angezeigt – wegen der Umstände ihrer Verlegung und dem Verbleib von Ordensvermögen. Dieser „feindselige Akt“ habe die Möglichkeit eines Dialogs zerstört, so der Sprecher des Propstes.

Das Kloster Goldenstein war jahrzehntelang Heimat der Augustiner-Chorfrauen. Die angeschlossene Schule brachte zahlreiche Absolventinnen hervor – darunter auch die Schauspielerin Romy Schneider („Sissi“). Schwester Bernadette ist mit ihr zur Schule gegangen.

Medientipp: Plötzlich berühmt: Drei Nonnen und ihr öffentlicher Ungehorsam (Video des BR)