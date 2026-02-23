US‑Megachurches erleben Einbrüche bei Mitgliedern und Spenden. Laut Johann Hinrich Claussen steckt dahinter mehr als ein Corona-Effekt – es geht um Glaubwürdigkeit.

Warum verlieren die Megachurches in den USA seit 2023 Mitglieder und finanzielle Mittel? Gedanken dazu hat der Theologe Johann Hinrich Claussen in seiner aktuellen Kolumne im evangelischen Portal chrismon geteilt.

Die Corona Pandemie habe die auf Massenveranstaltungen ausgerichteten Gemeinden hart getroffen. Hinzu kamen Skandale – von finanzieller Bereicherung über geistlichen Missbrauch bis zu sexuellen Übergriffen. Die Krise machte sichtbar, dass das Wohlstandsevangelium vieler Megachurches („wer genug spendet, wird gesegnet“) an der Realität vieler Gläubiger zerbröselt sei.

Eine zentrale Rolle spielt laut Claussen der Wunsch nach authentischer Glaubenspraxis, besonders bei Jüngeren. Viele fragten sich: Was ist ein Gottesdienst wert, der sich kaum von einem Popkonzert unterscheidet? Wo bleiben Geheimnis und Ernsthaftigkeit? Das Gefühl der Anonymität in riesigen Hallen führte dazu, dass sie neue Wege fanden: kleine Gruppen, Hauskreise, Cafés, gemeinsames Bibellesen, digitales „fellowship“. Weniger Entertainment, mehr Gemeinschaft – und kein Star-Pastor, dem man sich unterordnen muss.

Für die deutschen Kirchen zieht Claussen klare Schlüsse. Eine Kirche dürfe zwar zeitgemäß sein, solle sich aber nicht „bruchlos“ an die kapitalistische Konsumkultur anpassen. Pfarrerinnen und Pfarrer sollten Menschen weit über ihre Kerngemeinde hinaus erreichen – jedoch ohne Starallüren. Unternehmerisches Denken könne Gemeinden stärken, brauche aber belastbare Strukturen der Kontrolle. Und: Eine Gemeinde brauche eine gewisse Größe, aber Qualität gehe vor Quantität. Clausen abschließend: „Eine gute Kirche nimmt die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit ernst und macht ihnen keine falsche Hoffnung, sie predigt nicht über Wohlstand, sondern über Christus.“

Zur kompletten Kolumne Die Megachurches sind nicht mehr mega