Skyline von Shanghai mit Netzwerk Overlay
Shanghai (Asia-Pacific Images Studio / E+ / Getty Images)

„Religion unter Kontrolle“ – China geht gegen Glauben im Netz vor

Ausland

In China wird es immer schwieriger, online über den Glauben zu informieren. Neue Regeln verbieten religiöse Inhalte und drohen mit harten Konsequenzen.

China hat neue Regeln erlassen, um die Verbreitung religiöser Inhalte im Internet zu kontrollieren. Dies meldet das Portal International Christian Concern. Die staatliche Verwaltung für religiöse Angelegenheiten veröffentlichte den „Verhaltenskodex für Geistliche im Internet“ mit 18 Artikeln. Er verbietet die Veröffentlichung nicht genehmigter religiöser Inhalte.

Die Vorschriften untersagen religiöse Unterweisungen, Livestreams, Online-Kurse und kommerzielles Marketing auf Social-Media-Plattformen wie WeChat. Auch der Einsatz von KI zur religiösen Werbung wird verboten – eine bisherige Lücke für digitale Evangelisation. Zuwiderhandlungen können zum Verlust geistlicher Befugnisse, zu Zensur und strafrechtlichen Ermittlungen führen. Laut einem chinesischen Geistlichen gelten die Vorschriften auch für Kontakte mit Missionaren außerhalb des Landes. „Wie immer bei diesen Vorschriften ist das Ziel, alles, was von außerhalb Chinas kommt, unter Strafe zu stellen“, wird ein anonymer Geistlicher zitiert.

Die Regeln gingen auf Vorgaben von Präsident Xi Jinping aus dem Jahr 2016 zurück und wurden seither verschärft, heißt es. Die KPCh wolle Religionen der „Sinisierung“ unterwerfen und sie an die sozialistische Gesellschaft anpassen. Laut Pew Research hielten 2023 nur 3 Prozent der Chinesen Religion für „sehr wichtig“.

Link: China Cracks Down on Religion’s Influence Online

QuelleInternational Christian Concern

NEWS & Themen

