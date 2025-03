Christentum in China wächst rasant

Für die kommunistische Regierung bedeutet dies Vorteil und Bedrohung zugleich.

Schätzungsweise 80 bis 100 Millionen Menschen in China lesen regelmäßig in der Bibel, heißt es in einem Artikel der Reformierten Medien (ref.ch). Etwa 80 Prozent davon sind Protestanten. Dass im Land gleichzeitig „riesige neue Kirchen gebaut“ und Priester verhaftet werden, sei „Teil der Widersprüchlichkeit Chinas“, erklärt Tobias Brandner, der seit 1996 als Universitätslehrer und Gefangenenseelsorger in Hongkong lebt.

Viele Chinesinnen und Chinesen finden im Christentum „Halt und bleibende Werte“. Das stifte Sinn in einer Zeit, in der „immer wieder Stürme über das Land“ fegen. Der protestantische Glaube könne sich schneller ausbreiten als der katholische. Grund dafür sei, dass er „über Freunde und Familie weitergetragen [wird]. Kirchengemeinschaften entstehen in privaten Wohnzimmern.“

„Kirchen stabilisieren die Gesellschaft“

Solche nicht registrierten Kirchen sind von der chinesischen Regierung offiziell verboten. „Christen sind fast die einzige progressive Stimme im Land.“ Sie fühlen sich Gott unterstellt und nicht dem Staat – das führe dazu, dass die Partei um ihre Macht fürchtet. Die Regierung habe jedoch „kein Interesse daran, massenhaft Leute einzusperren“. Verhaftet werden einzelne Pfarrer, wenn sie sich „zu stark vernetzt haben“. Das Verhältnis zwischen Kirche und Religionsbeamten sei jedoch regional unterschiedlich – mancherorts sogar gut. Die Partei profitiere auch vom Aufstreben der Religion: „Kirchen wirken stabilisierend auf die Gesellschaft. Und Stabilität ist für die Regierung das A und O.“

