Russland: Patriarch Kyrill verhöhnt geflüchtete Priester

Orthodoxe Priester müssen in Russlandin jedem Gottesdienst für den Sieg im Krieg gegen die Ukraine beten. Wer dies ablehnt, habe in Russland nichts zu suchen, sagt Kirchenoberhaupt Patriarch Kyrill I.

- Werbung -

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. hat Geistliche kritisiert, die ein von ihm eingeführtes Sieges-Gebet ablehnen, wie DOMDADIO berichtet. Demnach erklärte er bei einer Veranstaltung in Moskau: „Ich freue mich, dass die, die zwar bei uns waren, aber nicht zu uns gehörten, uns verlassen haben und sicher nie wieder nach Russland zurückkehren.“

Das sogenannte Gebet über die heilige Rus wird seit 2022 in allen Gottesdiensten der russisch-orthodoxen Kirche in Russland gesprochen. Kritiker sehen darin eine Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, da Gott darin um Beistand und Sieg für das Volk gebeten wird. Priester, die das Gebet verweigerten oder veränderten, wurden teilweise bestraft oder aus dem Amt entfernt.

Dutzende Geistliche haben Russland inzwischen verlassen. Sie begründen dies auch mit dem Kriegskurs der Kirchenführung. Kyrill gilt als enger Verbündeter von Präsident Wladimir Putin und unterstützt dessen Politik gegenüber der Ukraine seit Beginn des Krieges öffentlich.

Mehr zum Thema: