Trump als Erlöser? KI-Bild empört Gläubige

US‑Präsident Donald Trump hat ein KI‑Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus‑ähnliche Figur zeigt. Nach heftiger Kritik wurde der Beitrag gelöscht.

- Werbung -

US‑Präsident Donald Trump hat am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social ein KI‑generiertes Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus‑ähnliche Figur zeigt. Licht strahlt aus seinen Händen, während er einen Mann in einem Krankenhausbett heilt. Mittlerweile ist der Beitrag nicht mehr online verfügbar.

Besonders scharf fiel die Reaktion aus christlich‑konservativen Kreisen aus. Die Kommentatorin Riley Gaines schrieb: „God shall not be mocked“ („Man soll Gott nicht verspotten“). Megan Basham vom Daily Wire nannte das Bild eine „OUTRAGEOUS blasphemy“ („unverschämte Gotteslästerung“) und forderte Trump auf, den Beitrag zu entfernen und um Vergebung zu bitten. Auch weitere prominente christliche Stimmen bezeichneten die Darstellung als „disgusting“ („ekelhaft“) und „inakzeptabel“.

Trump: „Ich mache die Menschen besser“

Trump selbst bestritt, sich als Jesus dargestellt zu haben. Gegenüber Journalisten sagte er, das Bild zeige ihn „als Arzt, der Menschen besser macht“. Er fügte hinzu: „Und ich mache die Menschen besser. Ich mache die Menschen viel besser.“ Vizepräsident JD Vance sprach auf Fox News von einem missverstandenen „Scherz“.

Der Vorfall fällt in eine Phase öffentlicher Spannungen zwischen Trump und Papst Leo XIV., den Trump zuletzt scharf kritisiert hatte. Dieser sei „schwach im Umgang mit Kriminalität“ und würde „der radikalen Linken nach dem Mund reden“.

Dies könnte Sie auch interessieren: