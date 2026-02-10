Welche Christen unterstützen Trump?

Eine neue Umfrage des Pew Research Center zeigt: Christen in den USA stehen Trump kritischer gegenüber als im Vorjahr.

Unter US-amerikanischen Christen sind Weiße Evangelikale die stärksten Unterstützer von US-Präsident Donald Trump. 69 Prozent von ihnen gaben an, mit Trumps Art zu regieren, zufrieden zu sein. Bei der Frage, ob sie allen oder den meisten Plänen des Präsidenten zustimmen würden, stimmten noch 58 Prozent zu. Ein stärkerer Rückgang ergab sich, als sie nach der Ethik seines Verhaltens befragt wurden. Dabei gaben nur 40 Prozent der Weißen Evangelikalen an, sein Verhalten sei ethisch korrekt. Dieser Anteil ist immer noch höher als der von anderen befragten christlichen Gruppen, zeigt aber, dass einige Weiße Evangelikale Trump unterstützen, obwohl sie sein Verhalten als ethisch falsch empfinden.

Damit zählen Weiße Evangelikale, zusammen mit Weißen Katholiken und Weißen Protestanten, zu den größten Trump-Anhängern. Gründe dafür sind laut dem Pew Research Center politische Ausrichtungen der Gruppe: Die Mehrheit der Weißen Evangelikalen sind Republikaner. Die rechtskonservativen Werte der Partei spiegeln sich in Trumps Regierung wider.

Insgesamt seien die Zustimmungswerte jedoch gesunken. Während Anfang 2025 noch 78 Prozent der Weißen Evangelikalen Trump unterstützten, sind es heute 9 Prozent weniger. Auch in anderen Gruppen lässt sich ein Rückgang feststellen: Die Quote der Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen und Trumps Handlungen als richtig einstufen, sank innerhalb von nur einem Jahr von 20 auf 13 Prozent. Bei Schwarzen Protestanten sank sie von 8 auf 6 Prozent.

Der gesamte Artikel samt Statistika kann hier gelesen werden (englisch).

