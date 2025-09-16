Jesus.de unterstützen!
Eine junge Frau lächelt in die Kamera. Der Wind verweht ihre Haare.
Symbolbild: Unsplash / Slav Romanov

Relevant Magazine

Umfrage: Wer die Bibel liest, ist selbstbewusster

AuslandGlaube

Die US-amerikanische Bibelgesellschaft hat herausgefunden: Je öfter Menschen in der Bibel lesen, desto selbstbewusster sind sie – mit einer Ausnahme.

Fast zwei Drittel der Befragten, die mindestens einmal in der Woche die Bibel lesen, gaben an, sich in ihrer Identität sicher zu fühlen. Das berichtet das Relevant Magazine (Englisch). Unter denen, die täglich in der Bibel lesen, sind es laut Umfrage 69 Prozent. Der hohe Wert wird mit der biblischen Lehre über Identität in Verbindung gebracht: Beispielsweise, dass der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen und von Gott geliebt ist.

Menschen, die nie in der Bibel lesen, sind allerdings selbstbewusster (38 Prozent) als solche, die gelegentlich – etwa einmal im Monat – in der Bibel lesen (33 Prozent). Das könnte laut den Forscherinnen und Forschern daran liegen, „dass diese Gruppe Schuldgefühle hat oder eine Unbeständigkeit empfindet, die ihr Selbstwertgefühl schwächt“. Befragt wurden 2.656 Erwachsene in den Vereinigten Staaten.

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

