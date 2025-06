USA: Baptisten fordern Aufhebung der gleichgeschlechtlichen Ehe

Die größte protestantische Kirche der USA hat sich für die Aufhebung der gleichgeschlechtlichen Ehe ausgesprochen. Auch über Frauen im Pastorenamt wird diskutiert.

Die rund 10.000 im texanischen Dallas tagenden Delegierten des Südlichen Baptistenverbandes haben am Dienstag (Ortszeit) mit großer Mehrheit für eine entsprechende Forderung an Gerichte und Politiker gestimmt. In der Resolution der Southern Baptist Convention (SBC) zur «Wiederherstellung moralischer Klarheit» bei Fragen von Gender, Ehe und Familie heißt es, man müsse die «biologische Realität von männlich und weiblich» akzeptieren.

Christen sollten «Kinder als Segen und nicht als Last» betrachten, heißt es weiter. Die Resolution bedauerte eine «Krise der zurückgehenden Fruchtbarkeitsrate». Die Politik müsse «das Aufziehen von Kindern in intakten und verheirateten Familien» fördern. Eine weitere Resolution forderte Gesetze zum Verbot der Pornografie.

Diskussion: Frauen im Pastorenamt

Zur Diskussion bei der am Mittwoch zu Ende gehenden Jahresversammlung stehen auch die Haltung der Kirche zu Frauen im Pastorenamt, der Umgang mit Missbrauchsvorwürfen und finanzielle Probleme wegen hoher Kosten aufgrund von Missbrauchsklagen. Massive Vorwürfe sind spätestens seit Medienberichten Anfang 2019 bekannt.

Besondere Beachtung bei der Jahresversammlung am Dienstag und Mittwoch findet die geplante Abstimmung über einen Zusatz zur Kirchen-Verfassung, demzufolge nur Gemeinden Mitglieder sein dürfen, in denen Frauen nicht als Pastorinnen tätig sind.

Die Southern Baptist Convention (SBC) ist die mit Abstand größte protestantische Kirche der USA. Wie viele protestantische Kirchen in den USA hat sie mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen. 46.876 Gemeinden hätten 2024 zum Südlichen Baptistenverband gehört.

Mit überwältigender Mehrheit sprachen sich die überwiegend männlichen und weißen Delegierten für die Wiederwahl des amtierenden Präsidenten Clint Pressley aus. 93 Prozent stimmten für Pressley, Pastor der Grove Baptist Kirche in Charlotte (US-Staat North Carolina). Er sei dankbar, dass seine Kirche an der Bibel festhalte, sagte er. Viele andere Kirchen akzeptierten die Autorität der Bibel nicht mehr. Er klagte zudem über die «Irrationalität der Transgender-Bewegung».

