Wie der Bund FeG mit Homosexualität umgehen will

Die Leitung des Bundes Freier evangelischer Gemeinden empfiehlt einen theologisch konservativen Kurs beim Thema Homosexualität, will jedoch abweichende Positionen dulden.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) ringt weiter um den Umgang mit dem Thema Homosexualität. Beim Bundestag in Dietzhölztal-Ewersbach legte die Erweiterte Bundesleitung jetzt den Entwurf einer „Empfehlung“ mit insgesamt zehn Leitlinien vor. Darin positioniert sie sich theologisch konservativ: „Homosexuelle Partnerschaften finden aus biblischer Sicht keine Zustimmung„, heißt es. Traugottesdienste und Segnungen homosexueller Paare gehörten nicht zur Praxis Freier evangelischer Gemeinden. Auch in die Gemeindeleitung und als Pastorin oder Pastor würden Menschen in homosexuellen Partnerschaften nicht berufen. Inhaltlich entspricht dies weitestgehend einer Orientierungshilfe des Bundes aus dem Jahr 2019.

- Werbung -

Das Entgegenkommen gegenüber liberaleren Gemeinden besteht nicht im Inhalt, sondern in der Form: Die Leitlinien wurden als „Empfehlung“ und nicht als bindende Regeln formuliert. Die Umsetzung soll den Ortsgemeinden überlassen bleiben – also kein automatischer Ausschluss aus dem Bund erfolgen. Entscheide sich eine Gemeinde für eine Praxis, die einzelnen Leitlinien nicht entspreche, werde dennoch eine möglichst große Übereinstimmung mit ihnen und Rücksichtnahme auf die FeG-Bundesgemeinschaft erwartet, heißt es.

Mehr oder weniger Öffnung?

Die Bundesleitung hatte entschieden, die Leitlinien beim Bundestag nicht zur Abstimmung zu stellen – unter anderem deshalb, weil noch nicht alle Gemeinden eine Entscheidung getroffen hätten. Dies wurde auf dem Bundestag teilweise kritisiert. Auch an den Leitlinien selbst gab es Kritik. Einige Delegierte hätten sich mehr Bekenntnis zur Schrift gewünscht, andere dagegen eine weitere Öffnung hin zu liberaleren Gemeinden. Bereits vor einem Jahr beim Bundestag in Solingen war teils sehr kontrovers und emotional über das Thema diskutiert worden. Im vergangenen September hatte die Bundesleitung daraufhin einen Gesprächsprozess gestartet, an dessen – vorläufigem – Ende nun der Entwurf der Empfehlung steht.

Ob das formelle Entgegenkommen seitens der Bundesleitung ohne inhaltliche Annäherung beim Thema Homosexualität dauerhaft tragfähig ist, ist eine offene Frage. Im Kern steht zwar eine theologische Frage, aber diese berührt auch die Organisation des Bundes an sich und die Frage: Wie eigenständig können bzw. dürfen die Gemeinden innerhalb des Bunds (theologisch) agieren? Dass aus den jetzt vorgestellten „Leitlinien“ und dem Umgang damit Spannungen resultieren werden, dessen ist sich die Bundesleitung bewusst. Kritiker befürchten langfristig eine Spaltung, heißt es.

Die Erweiterte Bundesleitung will die Rückmeldungen der Delegierten als Grundlage für mögliche Anpassungen an den „Leitlinien“ nehmen. Die finale Version soll anschließend den 500 Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Kritik vom Lesben- und Schwulenverband

Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hatte die „Leitlinien“ im Vorfeld des Bundestags gegenüber der taz kritisiert. Homosexuellen Menschen Enthaltsamkeit und ein zölibatäres Leben zu empfehlen, widerspräche deren Grundrecht auf Selbstbestimmung. Geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung gehörten genauso zur Person wie religiöse Identität und Orientierung. Der Bund FeG wolle Menschen laut eigener Aussage „die Liebe Gottes vermitteln“, verweigere queeren Menschen dies jedoch. Ein Sprecher des Bunds FeG wies den Vorwurf gegenüber der taz zurück: Man lehne jede Form von Herabwürdigung und Diffamierung ab. „Jedem Menschen gilt Gottes Gnade in Jesus Christus, völlig unabhängig von persönlichen Merkmalen wie Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder sozialer Status.“ Seit Jahrtausenden sei das „biblische Leitbild der Ehe zwischen Mann und Frau auf Lebenszeit“ bekannt, aber allen, die von diesem Ideal abwichen, werde mit Liebe und Annahme begegnet.

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland (FeG) wurde 1874 gegründet und besteht aus mehr als 500 selbstständigen Ortsgemeinden mit insgesamt 42.350 Mitgliedern. Er ist mit der Evangelischen Allianz in Deutschland verbunden und Mitglied der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) sowie der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).

Weiterlesen:

FeG-Präses: „Wir bezeichnen Homosexualität nicht als Krankheit“

Homosexualität: Bund FeG startet Gesprächsprozess

Mit Spannungen umgehen: Orientierungshilfe des Bundes FeG