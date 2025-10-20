USA: Einfluss der Religion wird eher positiv gesehen

Eine neue Umfrage zeigt: Religion gewinnt in den USA an Bedeutung. Christliche Werte und Patriotismus sind für viele eng miteinander verbunden.

US-Amerikaner sehen laut einer Umfrage einen positiven Einfluss der Religion auf die Gesellschaft. 59 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage zu, und damit mehr als im Jahr 2022 (49 Prozent), heißt es in der am Montag veröffentlichten Erhebung des Washingtoner Forschungsinstituts «Pew Research Center». 78 Prozent der zur Republikanischen Partei neigenden Amerikaner bewerteten den Einfluss der Religion auf das öffentliche Leben positiv. Bei den Demokraten äußerten sich 40 Prozent positiv.

Im Februar 2025 waren der Untersuchung zufolge 31 Prozent der US-Amerikaner überzeugt, dass der Einfluss der Religion in den USA wächst. 76 Prozent der Befragten mit christlichem Glauben gaben an, als Christ sei es essenziell oder wichtig, sein Land zu lieben. 98 Prozent der Befragten hielten Ehrlichkeit für essenziell oder wichtig, 99 Prozent, dass man andere Menschen gut behandle, und 94 Prozent, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus habe. 9.544 Personen nahmen an der Pew-Umfrage teil.

US-Präsident Donald Trump betont oft die Bedeutung des Christentums und jüdisch-christlicher Werte für die USA. Nach seinem Amtsantritt im Januar richtete er im Weißen Haus ein Glaubensbüro ein. Im Februar unterzeichnete er eine Anordnung gegen Diskriminierung von Christen, und im Mai schuf er eine Religionsfreiheitskommission.

