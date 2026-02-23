Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Sagrada Familia: Die Spitze des Turms wird montiert
Sagrada Familia: Die Spitze des Turms wird montiert (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Emilio Morenatti)

Weltrekord: Sagrada Familia erreicht finale Höhe

Nachrichten & ThemenAusland

Die Sagrada Família in Barcelona hat ihre endgültige Höhe erreicht und überragt das Ulmer Münster jetzt um 11 Meter – dank eines Kreuzes aus Deutschland.

Bereits im Oktober hatte die Sagrada Familia in Barcelona das Ulmer Münster als höchsten Kirchturm der Welt abgelöst. Jetzt hat die Basilika ihre finale Höhe von 172,50 Metern erreicht, wie die Stiftung Sagrada Familia mitteilte. Oben auf dem Turm „Jesu Christi“ thront ein 17 Meter hohes und 50 Tonnen schweres begehbares Kreuz aus Glas und Stahl. Die Einzelteile des Kreuzes hatte die Joseph Gartner GmbH aus dem bayerischen Gundelfingen gefertigt und vor Ort montiert.

- Werbung -

Über eine Wendeltreppe sollen Besucherinnen und Besucher zukünftig in die vier Arme des Kreuzes gehen können und die Aussicht über die Stadt genießen. Die offizielle Einweihung des Turms ist für den 10. Juni geplant – dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Der Bau der Kirche begann im Jahr 1882, Gaudí arbeitete über 40 Jahre daran. Die vollständige Fertigstellung der Basilika wird in den 2030er-Jahren erwartet.

Die Sagrada Família ist eines der größten privat finanzierten Bauprojekte der Welt. Finanziert wird der Bau der katholischen Basilika ausschließlich durch Spenden und Eintrittsgelder. Staatliche Zuschüsse gibt es nicht. (dawi)

Homepage: Sagrada Familia

Höchster Kirchturm: Ulmer Münster wird mehrere Wochen geschlossen
QuelleStiftung Sagrada Familia, Josef Gartner GmbH, BR, Glaswelt

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.