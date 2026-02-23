Weltrekord: Sagrada Familia erreicht finale Höhe

Die Sagrada Família in Barcelona hat ihre endgültige Höhe erreicht und überragt das Ulmer Münster jetzt um 11 Meter – dank eines Kreuzes aus Deutschland.

Bereits im Oktober hatte die Sagrada Familia in Barcelona das Ulmer Münster als höchsten Kirchturm der Welt abgelöst. Jetzt hat die Basilika ihre finale Höhe von 172,50 Metern erreicht, wie die Stiftung Sagrada Familia mitteilte. Oben auf dem Turm „Jesu Christi“ thront ein 17 Meter hohes und 50 Tonnen schweres begehbares Kreuz aus Glas und Stahl. Die Einzelteile des Kreuzes hatte die Joseph Gartner GmbH aus dem bayerischen Gundelfingen gefertigt und vor Ort montiert.

Über eine Wendeltreppe sollen Besucherinnen und Besucher zukünftig in die vier Arme des Kreuzes gehen können und die Aussicht über die Stadt genießen. Die offizielle Einweihung des Turms ist für den 10. Juni geplant – dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Der Bau der Kirche begann im Jahr 1882, Gaudí arbeitete über 40 Jahre daran. Die vollständige Fertigstellung der Basilika wird in den 2030er-Jahren erwartet.

Die Sagrada Família ist eines der größten privat finanzierten Bauprojekte der Welt. Finanziert wird der Bau der katholischen Basilika ausschließlich durch Spenden und Eintrittsgelder. Staatliche Zuschüsse gibt es nicht. (dawi)

Homepage: Sagrada Familia