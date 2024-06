„Orgelduell“ in Berlin zum Eröffnungsspiel der Fußball-EM

Beim Public Viewing in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin wird nicht nur auf dem Rasen gekämpft. Ein „Orgelduell“ untermalt das Spielgeschehen.

Die Musiker Sebastian Heindl und Jack Day vertreten jeweils eine Mannschaft und begleiten den aus München übertragenen Spielverlauf live auf der großen Orgel, wie die Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche mitteilte. Der Eintritt ist frei, Tickets können online reserviert werden. Mit ihren fast 6.000 Pfeifen in 63 Registern zählt die Orgel der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche zu den größten Orgeln der Stadt. Ein Interview mit Organist Sebastian Heindl gibt es hier. Ein Organist sitzt an der Orgel, einer am Klavier.

Während der Fußball-Europameisterschaft veranstaltet die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bis zum 14. Juli ein eigenes Programm unter der Überschrift „Willkommen im Blau“. Mitten im EM-Trubel wolle die Kirche auch ein Ort sein, an dem die Fans zur Ruhe kommen, eine Kerze entzünden oder ein Gebet sprechen können, hieß es. Der achteckige, vom Architekten Egon Eiermann entworfene Kirchenraum ist unter anderem für seine tiefblauen Glaswände bekannt.

Link: Homepage der Gedächtniskirche