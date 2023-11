Bayern: Per Fernstudium ins evangelische Pfarramt

Ab 2024 bietet die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern einen neuen berufsbegleitenden Studiengang ins Pfarramt an – digital und in Blockseminaren.

Zum Wintersemester 2024/25 startet an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau ein berufsbegleitender Studiengang ins Pfarramt. Der Studiengang ist auf drei Jahre angelegt und findet in digitalen Vorlesungen, einzelnen Blockseminaren vor Ort und im begleiteten Selbststudium statt. Quereinsteiger müssen während des Studiums nicht aus ihrem Beruf aussteigen. Neben den Online-Vorlesungen und dem begleiteten Selbststudium gibt es pro Semester zwei Blockseminare, die in Präsenz in Neuendettelsau stattfinden. Nach dem Studium werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im zweijährigen Vikariat für den Beruf als Pfarrerin oder Pfarrer ausgebildet.

Bewerben können sich Kirchenmitglieder im Alter von 26 bis 49 Jahren, die in den Dienst in der evangelischen Kirche in Bayern eintreten möchten. Voraussetzung für die Zulassung sind ein mittlerer Schulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens acht Jahre Berufserfahrung. Es findet eine Aufnahmeprüfung statt. Der Studiengang ist bis auf Kosten für Materialien sowie Unterkunft und Verpflegung während der Präsenzzeiten gebührenfrei.

„Für Menschen, die mitten im Leben stehen“

Prof. Dr. Sonja Keller von der Augustana-Hochschule war federführend an der Entwicklung des neuen Studiengangs beteiligt: „Der berufsbegleitende Studiengang ins Pfarramt ist für Menschen gedacht, die mitten im Leben feststellen: Ich möchte gerne einen Beruf ausüben, bei dem der Sinn des Lebens im Vordergrund steht.“

„Als Kirche sind wir an Menschen mit ihren individuellen Begabungen interessiert“, sagt Isolde Schmucker, die Ausbildungsreferentin der Landeskirche. „Fähigkeiten aus anderen Berufsfeldern bereichern den Dienst als Pfarrerin oder Pfarrer.“

