Berlin: Kirchen erinnern mit Gedenkweg an Novemberpogrome

Die evangelische und katholische Kirche in Berlin laden zu einem stillen Gedenkweg ein und erinnern damit an die Novemberpogrome von 1938 — als Zeichen der Solidarität.

Heute rufen die evangelische und katholische Kirche in Berlin gemeinsam mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg die Novemberpogrome in Erinnerung. Mit einem stillen Gedenkweg solle an die Zerstörung jüdischen Lebens im Nationalsozialismus erinnert werden, sagte die Generalsuperintendentin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) für den Sprengel Berlin, Ulrike Trautwein, am Mittwoch. Es gehe auch um die eigene Schuldgeschichte: „Das Christentum hat dazu beigetragen, dass der Antisemitismus überall präsent war.“

Umbenennung eines Platzes

Trautwein äußerte sich schockiert über die neue Welle des Hasses gegen Jüdinnen und Juden nach dem Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober. Zu dem gemeinsam mit dem Handelsverband Berlin-Brandenburg organisierten Gedenkweg seien 1.000 Teilnehmer angemeldet, so die Theologin.

Der Weg führt vom Winterfeldtplatz zum jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße, durch Straßen, in denen sich früher mehr als einhundert jüdische Geschäfte befanden. Ein Halt des Gedenkwegs wird am Joachimsthaler Platz sein, der am Mittwoch in Grünfeld-Ecke umbenannt wurde. Damit werde eine bedeutende jüdische Händlerfamilie gewürdigt, die an der Kreuzung zum Kurfürstendamm ein legendäres Geschäftshaus führte, hieß es.

Erzbischof Koch: „Zeichen der Solidarität mit jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn“

An dem Gedenkweg wollen unter anderem der evangelische Berliner Bischof Christian Stäblein, der katholische Erzbischof der Stadt, Heiner Koch, und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, teilnehmen. Sie werden an Zwischenstationen kurze Reden halten. Der Berliner Erzbischof Koch erklärte, dass der Gedenkweg ein „Zeichen der Solidarität mit unseren jüdischen Nachbarinnen und Nachbarn“ sein solle.

