Evangelische Allianz: Christenverfolgung erreicht alarmierendes Ausmaß

Die Weltweite Evangelische Allianz ruft für den 12. November zum Gebetstag für verfolgte Christen auf. Die Berichte über Christenverfolgung seien „sehr bedrückend“.

Jedes Jahr im November vereinen sich Christen weltweit, um für verfolgte Glaubensgeschwister zu beten. In Deutschland unterstützen unter anderem OpenDoors und die Evangelische Allianz den „Weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen“ am 12. November. Zudem werden in über 100 Ländern Christen und Gemeinden am Gebetstag für die verfolgten Christen beten. Schwerpunktländer für die gemeinsame Fürbitte 2023 sind Eritrea, Indien und Mosambik.

„Leid ist für deutsche Christen kaum vorstellbar“

Frank Heinrich, Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland, wird am 12. November in Nürnberg auf einer Kundgebung für Religionsfreiheit sprechen. „Auch dieses Jahr fallen die Berichte der Verfolgung von Christen sehr bedrückend aus“, sagt Heinrich. Er höre immer wieder von Glaubensgeschwistern, die ihre Familie, ihr soziales Umfeld und sogar ihre Existenzgrundlage verlieren oder um ihr Leben fürchten müssen. Dieses Leid sei von einem beispielsweise in Deutschland aufgewachsenen Christen kaum vorstell- bzw. ertragbar, so Heinrich.

Kein Mensch dürfe wegen seines Glaubens benachteiligt, verfolgt oder getötet werden, betont der Allianz-Vorstand. „Darum werden wir speziell auch für unsere politisch Verantwortlichen beten und bitten sie, für Religionsfreiheit überall auf der Welt einzustehen. Wir sagen zudem ein deutliches ‚nein‘ zu jeder antisemitischen Äußerung oder Handlung in Deutschland.“

Es gibt in Deutschland noch weitere Gebetstage für verfolgte Christen: Die EKD ruft seit 2010 am zweiten Sonntag der Fastenzeit („Reminiszere“) dazu auf. In der Katholischen Kirche steht das Leid verfolgter Christen traditionell am 2. Weihnachtstag im Fokus.