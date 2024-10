Benny Henrichs: „Beginne deinen Tag richtig. Beginne deinen Tag mit Gott“

Der Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs spricht in der Öffentlichkeit häufig über seinen christlichen Glauben. Kürzlich ermutigte er seine Follower, den Tag mit Gott zu starten.

Wie die Online-Plattform „Fussball mit Vision“ berichtet, bestärken einige Fußball-Stars via Insta-Postings ihre Follower, den Tag mit Gebet und Bibellesen zu beginnen, so etwa Davie Selke (HSV – 129.000 Follower), Rodrygo (Rreal Madrid – 20 Millionen Follower), Rodrigo Muniz (Fulham F.C. – 369.000 Follower), Maxence Lacroix (Crystal Palace – 119.000 Follower).

Auch Benjamin Henrichs, der seine Karriere in der Fußball-Bundesliga 2015 bei Bayer Leverkusen begann und nach der Station AS Monaco nun seit 2020 für RB Leipzig aufläuft, war unter den aufgeführten Fußball-Stars zu finden. Zu Bildern einer aufgeschlagenen Bibel und einem Notizheft hatte der 27-Jährige Außenverteidiger in einem Insta-Post folgende zwei Sätze geschrieben:

„Beginne deinen Tag richtig. Beginne deinen Tag mit Gott.“

Bereits im November 2016 bekannte sich Benny Henrichs zu seinem Glauben, als er mit der Nationalelf zwischen den beiden Länderspielen gegen San Marino und Italien Papst Franziskus im Petersdom besuchte. Wie die BILD seinerzeit berichtete, erklärte der damals 19-jährige Fußballer, dass ihm als gläubigen Christen das Lesen in der Bibel wichtig sei. Dazu sagte er:

„Ich habe eine Bibel-App auf dem Handy und lese immer den ,Vers des Tages‘, das finde ich gut und wichtig.“

Die BILD berichtete weiter, dass Benny Henrichs, der damals bei Bayer Leverkusen unter Vertrag war, Instagram-Einträge mit dem Hashtag #TheLordisgood signiere, sonntags oft mit seiner Familie eine Kirche in Bonn besuche und dass er den Glauben in erster Linie von seiner Mutter vermittelt bekam. Diesbezüglich wird der deutsch-ghanaische Fußball-Star wie folgt zitiert:

„Sie kommt aus Ghana. Da sagt man: ,Der Herr ist gut‘. Das ist auch mein Motto.“

Zudem teilte Benny Henrichs mit, dass ihn mit seinem damaligen Mannschaftskollegen Jonathan Tah „neben dem Fußball die Freundschaft, der Glaube und unsere afrikanische Abstammung“ verbinden würde.

Vor einem Jahr erzählte Benny Henrichs in einem Video auf seinem YouTube-Kanal, dass ihm seine Mutter den christlichen Glauben in der Kindheit vermittelte. Zur Bedeutung des Glaubens heute in seinem Leben sagte Henrichs:

„Ich habe einen Lieblingsbibelvers, den ich immer bete, auch auf dem Platz. In Psalm 27,14 steht: ‚Hoffe auf den Herrn, dein Herz sei stark, sei mutig und hoffe auf den Herrn‘.“

Und weiter:

„Der Glaube gibt mir einfach unglaublich viel Kraft. Egal, ob es mir gut oder nicht so gut geht, ist die Bibel das Buch, mit dem ich wieder Standhaftigkeit in mein Leben bekomme und es mir dann einfach besser geht.“

Quellen: instagram.com, bild.de, hausach-hornberg.de, youtube.com