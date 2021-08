Betest du auch manchmal für einen Parkplatz?

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

„Vater, dein Wille geschehe“ – so hat Jesus selbst gebetet. Ist es bei uns nicht oft eher ein: „Bitte lass meinen Willen geschehen“? Tom Laengner fragt sich, ob uns das ans Ziel führt.

Ehrlich gesagt habe ich das immer wieder mal gemacht. Und ich habe mich auch bei Gott bedankt, wenn das geklappt hat. Einmal habe ich darüber nachgedacht, was Gott tun muss, damit mein Gebet erhört wird. Wie viele Ampelschaltungen muss er auf meinem Weg in die Innenstadt manipulieren? Und wie vielen Menschen muss er klar machen, dass sie sich beeilen sollen, damit ich ihren Parkplatz bekomme? Je nach Verkehrsaufkommen, Parkplatzkapazität und Anfahrtsweg ist das also verschieden. Aber er bekommt schon zu tun. Um ihn zu entlasten habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht mal mit dem Fahrrad an mein Ziel fahren könnte. Oder ich nehme ohne Gebet einen unbequemeren Parkplatz in Kauf. Dann müsste ich allerdings ein paar hundert Meter mehr laufen. Aber für mich ist laufen gesund und kein Problem. Nun ist Gott ja jenseitig all meiner Vorstellungskraft, wenn es um Ingenieurswissen oder kreative Gestaltung geht. Aber so wie ich das sehe, ist er nicht mein Butler oder sowas wie ein Facility Manager meines zerbrechlichen und chaotischen Alltags.

Ich habe meine Zweifel, ob ich nicht gelegentlich meine Gebetsliste mit der Wunschliste an den Weihnachtsmann verwechsele.

Mich erleichtert es, dass ich beim Beten keine Gedichte zitieren muss, wie sie in Gebetbüchern zu finden sind. Der Gedanke ist auch beruhigend, dass Gott nicht vergesslich ist und ich ihn mehrmals täglich erinnern muss, womit ich ihn beauftragt habe. Äh, ich meine natürlich, worum ich gebetet habe.

Doch ich habe meine Zweifel, ob ich nicht gelegentlich meine Gebetsliste mit der Wunschliste an den Weihnachtsmann verwechsele. Allein die Tatsache, dass Gott mir meine Gebete nicht krumm nimmt, bedeutet möglicherweise nicht, dass ich ihn mit meiner Art zu beten stolz mache.

Was mich umhaut ist, dass er mir anbietet, ihn Vater zu nennen. Das hat Jesus ja in seiner kurzen Einführung ins Gebet klar gemacht. Als die Jünger ihn gefragt haben, wie beten denn geht, hat Jesus gesagt, wie sie anfangen sollen: „Vater Unser im Himmel“ waren seine Worte. An den Erfinder, Schöpfer und Meister des Weltgeschehens gerichtet, finde ich das sehr unorthodox. Allerdings ist das für manche aufgrund ihrer persönlichen Geschichte mit ihrem eigenen Vater eine Herausforderung. Für andere wegen der Gendergerechtigkeit. Doch immerhin bietet Gott eine Beziehungsebene an.

Gott, der ohne Zeit und Grenze ist, möchte als Vater angesprochen werden? Da wäre doch zumindest Eminenz, Exzellenz oder Eure Heiligkeit angemessen.

Das ist krass! Wenn ich mir vorstelle, wie schwer es ist, von einem Influencer und Sportprofi die Handynummer zu bekommen! Dabei kennt diese Menschen in ein paar Jahren niemand mehr. Aber hier geht es um den ewigen Gott. Und der sagt: ‚Ach, sag doch einfach Vater‘.

Das haut mich aus den Schuhen. Wir Menschen lassen uns ja gern mit akademischen Titeln und Ämtern anreden. Und weil es davon so viele gibt, kann das leicht schiefgehen. Um dem Abhilfe zu schaffen, hatte das Bundesministerium des Innern eine Idee. Die Leute haben einen Ratgeber für Anschriften und Anreden herausgebracht. Und Gott, der ohne Zeit und Grenze ist, möchte als Vater angesprochen werden? Da wäre doch zumindest Eminenz, Exzellenz oder Eure Heiligkeit angemessen. Nein, sagt Gott, Vater reiche ihm als Ansprache. Nicht einmal ein ‚Sie‘ fordert er ein.

Vielleicht empfinde ich meine Parkplatzgebete deshalb inzwischen als so verstörend. Werden sie Gott gerecht und meiner Beziehung zu ihm? So wie ich ihn kenne, ist er doch in erster Linie Gott. Ja, er wurde ganz und gar Mensch. Das raubt mir den Atem. Aber leider bin ich im Gegenzug noch nicht so ganz wie er.

In seinen Basics zum Gebet war Jesus ja nach vier Wörtern nicht fertig: „Dein Wille geschehe. Und zwar auf Erden wie im Himmel“. Das klingt recht steil. Und das ist es wohl auch. Aber hätte ich bei mehr Alltagsentscheidungen danach gefragt, wäre ich in weniger Situationen gekommen, wo ich habe rufen müssen: ‚Oh Herr, hilf mir heraus!‘ Ich denke, du weißt genau, was ich meine. Ich glaube, dass ich mit meinen Wunschlisten und Parkplatzgebeten im falschen Bus sitze. Auf dieser Linie komme ich nicht ans Ziel. Also besser schnell umsteigen.

Und dann spricht nichts dagegen, alle Jubeljahre mal um einen richtig schicken Parkplatz zu bitten.

Tom Laengner ist ein Kind des Ruhrgebiets. Nach 20 Jahren im Schuldienst arbeitet er journalistisch freiberuflich und bereist gerne unterschiedliche afrikanische Länder. Darüber hinaus arbeitet er als Sprecher für Lebensfragen und Globales Lernen. In seiner Kolumne „Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind“ schreibt er regelmäßig über Lebensfragen, die ihn bewegen.