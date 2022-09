Bin ich mitverantwortlich?

Politiker eignen sich gut als Sündenböcke. Aber Tom Laengner meint: Jesus entlässt auch uns nicht aus der Verantwortung.

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Ich habe die Bohnen kalt gegessen. Erst mit dem guten alten Dosenöffner den Rand aufgeschnitten, dann einen Löffel aus der Schublade gekramt und schon konnte es losgehen. Da mag jetzt der ein oder andere Gourmet die Stirn in Falten legen. Aber ich wollte ja ausschließlich mich belohnen und etwas tun, was nicht gegen das Gesetz ist, mir aber Freude macht. Nun, das hatte ich hingekriegt. Ob ich es mir auch verdient hatte?

Entgegen der Wettervorhersage hatte es nach Mitternacht angefangen zu regnen. Es gluckerte in unsre frisch in Dienst genommene Tonne. In meinem Herzen jubelte ich wegen des schönen Regenwassers. Die Tonnen taten alles, um sich volllaufen zu lassen. Allerdings war es kurz davor, dass es voller nicht mehr gehen würde. Also, was tun?

Weitere Behälter müssen her

Die Zinkwanne, in der ich als Kind mit meinem Bruder gebadet hatte, wartete schon auf ihren Einsatz. Zwei Minuten später hatte ich noch die beiden Ikea-Container im Keller leergeräumt. Weil ich mein Schlaf T-Shirt nicht nassmachen wollte, tapperte ich barfuß und in Unterhosen aus der Tür. Die Waschbetonfliesen waren noch warm und ich ganz allein.

Außer Gott konnte mich also niemand sehen. Und so wie ich ihn kenne, würde er keine Diskussion über die Kleiderordnung beim nächtlichen Befüllen von Wasserbehältern anstrengen. Nach getaner Arbeit gönnte ich mir dann einige nächtliche Glücksmomente mit einer Dose roter Bohnen.

Sündenböcke suchen

In dieser Nacht hatten sich etwa 300 Liter Regenwasser angesammelt. Ich war erstaunt. Mit diesen Mengen bei so wenig Niederschlag hatte ich nie gerechnet. Es nervte mich ein wenig, dass ich nicht viel früher auf diese Sammelidee gekommen war. Zwischen Bohnen löffeln und genervt sein, wuchs in mir ein Gedanke.

Ein Klassiker seit Adam und Eva. Wir suchen Schuldige und Sündenböcke und nehmen uns aus der Verantwortung. Politikschaffende und Kirchenleitungen eignen sich dazu immer wieder gut. Selbstverständlich wähnen wir uns im Recht. Wäre es nicht zum Beispiel deren Verantwortung gewesen, schon viel früher für ökologisch nachhaltiges Handeln zu werben?

„Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen.“ Jesus

Ich wähnte sogar Jesus auf meiner Seite, wenn auch nur einen Moment lang. Denn hat der nicht eindrucksvoll über Menschen in Führungspositionen gesagt: „Die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen.“ Dabei war doch eines klar: Die hatten nicht unbedingt das Beste für ihre Leute im Sinn. Sie verfolgten Interessen. Dafür waren sie bereit, alles Mögliche zu tun. Auch etwas Gutes gehörte zur Palette; als Teil einer Strategie. Ob das heute sehr anders ist?

Und hier war leider auch schon der Moment vorbei. Politikschaffende, Menschen der Wirtschaft und Kirche brauche ich nicht bewundern, wenn sie wenig vorausschauend handeln und Versprechen machen, die sie nicht halten können. Doch was im Einzelnen die Verantwortung solcher Menschen gewesen wäre, muss ich nicht entscheiden.

Nicht nur Propaganda

Aber ich weiß, dass ich mein Gewissen nicht habe, um es charmant außer Kraft zu setzen. Und mein Gehirn soll auch nicht den Höchstpreis auf einer Organspenderbörse bekommen, weil es noch völlig unbenutzt war.

Mittlerweile war ich hellwach. Nebenbei schmeckte ich heraus, dass es in den roten Bohnen noch eine Menge an ausgezeichneten Gewürzen gab. Dann wurde mir klar, dass Jesus ja nicht einfach einen Propagandasatz zurecht drechselte, um Massen auf seine Seite zu ziehen. Solange die Mächtigen im Fokus standen, mag die Zuhörerschaft anerkennend mit den Köpfen genickt haben. Doch dann ging es erst richtig los.

„Der Vornehmste soll sein wie ein Diener.“ Jesus

Allerdings richtet sich Jesus hier an Menschen, die ihm nachfolgen wollen. Jetzt kamen Menschen wie ich ins Spiel. Jesus fuhr fort: „Ihr aber sollt nicht so sein!“ Na ja, dachte ich; in der Liga der Macht spiele ich ohnehin nicht.

Doch das reichte noch nicht, um mich vom Haken zu lassen. „Der Vornehmste soll sein wie ein Diener“, spitzte Jesus seinen Gedankengang zu. Nicht unbedingt mein Traumziel. Doch der Diener ist nicht der Blödi, der auf Anweisung tut, was ihm gesagt wird. Das beweist das jesuanische Vorbild meisterhaft. So wie ich es verstehe, geht es um einen Ausdruck höchster Freiheit und Würde.

„Ich bin mitverantwortlich“

Für mich setzte das einen Schlussstrich unter jeglichen Ansatz, mich aus der Verantwortung ziehen zu wollen. Ich bin mitverantwortlich. Doch ist es nicht ein Orden des Lebens, wenn ich Verantwortung übernehme?

Anschließend schlief ich nicht besonders. Nur die Bohnen waren in Höchstform. Sie leisteten ganze Arbeit. Kundige dürften jetzt Bescheid wissen. So möchte ich auf weitere Einzelheiten verzichten.

Alle Kolumnen von Tom Laengner findest du hier.