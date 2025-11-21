Jesus.de unterstützen!
Eine Kirchenglocke hängt an einem Holzbalken.
Symbolbild: iStock / Getty Images Plus / anmbph

Bremen: Die gestohlene Kirchenglocke ist wieder da

In der Nacht von Montag auf Dienstag war die 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke einer Bremer Kirche gestohlen worden. Nun konnte die Polizei die Glocke sicherstellen.

Ein Mitarbeiter eines Recyclinghofes meldete sich am Mittwoch telefonisch bei der Polizei Bremen, heißt es in einer Pressemitteilung. Er habe aus der Presse vom Diebstahl erfahren und teilte mit, am Tag zuvor eine Glocke von zwei unbekannten Männern angekauft zu haben – ohne zu diesem Zeitpunkt von dem Vorfall zu wissen. Aufgrund der Berichterstattung vermutete er, dass es sich um die entwendete Kirchenglocke handeln könnte.

Der Verdacht habe sich bestätigt: Ermittlerinnen der Polizei Bremen stellten das Geläut sicher, heißt es. Die etwa 300 Kilogramm schwere Bronzeglocke werde zeitnah wieder an die Kirchengemeinde übergeben. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Tätern laufen weiter. Aktuell prüfe die Polizei prüfe Hinweise, die zur Identifizierung der Verantwortlichen führen könnten.

Die Bronzeglocke wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Kirchengelände im Bremer Stadtteil Vahr gestohlen. Der Wert des Läutewerks wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ein Video der Glocke und die Reaktion der Pfarrerin ist im Onlineportal butenunbinnen zu sehen.

Bremen: Dreiste Diebe stehlen 300 Kilo schwere Kirchenglocke
Quelleepd

