Brot statt Böller: Mehr gegen Hunger engagieren

Das Hilfswerk „Brot für die Welt“ ruft dazu auf, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten und stattdessen für Notleidende zu spenden. Beinahe jeder zehnte Mensch weltweit hungere.

In einer Pressemitteilung heißt es, dass im vergangenen Jahr ein Rekordumsatz mit Feuerwerksartikeln erzielt worden sei. „Wir laden dazu ein, in diesem Jahr auf das Feuerwerk zu verzichten und sich gemeinsam mit uns für Rekorde im Engagement gegen Hunger einzusetzen“, sagt Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt. Schon mit einem Betrag von 50 Euro könnten Landwirte im südostafrikanischen Malawi darin geschult werden, Mischkulturen anzulegen und das Regenwasser effektiver zu nutzen. „Mit diesen Permakulturen können sich die Familien gesund ernähren und zugleich das Klima schonen“, so Pruin.

Die Aktion Brot statt Böller gibt es seit 1981. Erstmals sammelte die evangelische Kirchengemeinde Bargteheide (Schleswig-Holstein) unter diesem Motto zum Jahresende Spenden zugunsten von Brot für die Welt. Damit wurde der Grundstein für die heute traditionelle Spendenaktion in ganz Deutschland gelegt.

Aktion: An Silvester Freude teilen – Brot statt Böller