Christliche Botschaften im „Herr der Ringe“?

John Ronald Reuel Tolkien, besser bekannt als J.R.R. Tolkien, gilt als der Vater der modernen Fantasy-Literatur. Sein „Herr der Ringe“ gehört zu den kommerziell erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts. In allen seinen Werken schimmert sein christlicher Glaube durch.

In einem Brief an den britischen Schriftsteller W.H. Auden (Letter 163 to W.H. Auden; Tolkien Estate) sagte Tolkien selbst über sein Meisterwerk: „Ich hatte zu jeder Zeit sehr wenige spezielle, bewusste und intellektuelle Intentionen im Sinn.“ Zuvor schrieb er jedoch in einem Brief an Robert Murray: „Der Herr der Ringe ist natürlich von Grund auf ein religiöses und katholisches Werk; unbewusstermaßen zuerst, aber bewusst im Rückblick.“

Tolkien ging es nicht darum, seine Leser und Leserinnen zu belehren. Im Brief an Auden betont Tolkien, dass er einfach eine gute Geschichte schreiben wollte. Eine von der Sorte, die er selbst gerne lesen würde. Und trotzdem spiegeln sich im „Herrn der Ringe“ seine persönlichen religiösen Ansichten. Welche christlichen Werte lassen sich also in diesem Buch finden und was wissen wir über Tolkiens Glauben?

Fantasy als Hinweis, was Menschen bewegt

Für die katholische Nachrichtenplattform Domradio befragte Hilde Regeniter den Fundamentaltheologen und Tolkien-Forscher Thomas Fornet-Ponse. Tolkiens theologische und philosophische Ansichten scheinen Fornet-Ponse zufolge sehr stark von Thomas von Aquin geprägt zu sein. Damit einhergehe Tolkiens Betonung der Souveränität des einen Schöpfergottes.

An christlichen Motiven finde sich im „Herrn der Ringe“ vor allem die Hingabe, die Macht des Kleinen und der Dienstgedanke. Außerdem gebe es eine frohe Botschaft: „Dass trotz größter Widerstände dieser Sieg über das Böse möglich ist“. Thomas Fornet-Ponse ist überzeugt, dass Fantasy-Literatur die Leser und Leserinnen zur theologischen Beschäftigung anregen könne. Seiner Meinung nach seien Theologen gefragt, sich mit Fantasy-Werken auseinanderzusetzen, um herauszufinden, „was Menschen heutzutage bewegt“. Unter den zehn meistverkauften Romanen finden sich vier Bücher, die dem Fantasy-Genre zugeordnet werden.

Link: „Man kann Tolkien als einen traditionellen Katholiken verstehen“ (domradio.de)