Viele christliche Frauen zwingen sich zum Sex

Evangelikale Frauen in den USA und Kanada glauben, dass sie ihren Mann mit Sex „versorgen“ müssen, sagt die Autorin Sheila Gregoire. Sie will die weibliche Lust „befreien“.

Viele evangelikale Frauen in den USA und Kanada scheinen ein verzerrtes Bild von Sexualität in der Ehe zu haben. Die Autorin und Bloggerin Sheila Wray Gregoire will darauf mit ihrem Buch „The Great Sex Rescue“ aufmerksam machen. Ericka Andersen beschreibt in einem Artikel für das US-amerikanische Nachrichtenportal Christianity Today, was genau Gregoire bitter aufstößt.

Gregoire kritisiere die Idee, dass Männer Sex „brauchen“ und ihre Frauen sie damit „versorgen“ müssen. Diese Ansicht finde sich in vielen christlichen Büchern über die Ehe. Gregoire befragte 22.000 Frauen zum Thema „Sex in der Ehe“. Viele sahen ihre Aufgabe darin, ihren Mann stets sexuell befriedigt zu halten – damit dieser nicht auf die Idee komme, Pornos zu schauen.

Weniger Freude am Sex

Die befragten christlichen Frauen hätten außerdem weniger Freude am Sex und trauten sich weniger, mit ihren Ehemännern über ihre sexuellen Wünsche zu sprechen. Sie hätten auch eher Partner, die keinen Wert auf die sexuelle Befriedigung ihrer Frauen legen würden.

Eine von fünf Frauen aus Gregoires Umfrage berichtete von Schmerzen bei der Penetration. Das könne davon kommen, dass christliche Frauen sich zum Sex zwingen – auch wenn sie eigentlich nicht wollen, mutmaßt Gregoire. Vaginismus (unwillkürliche Verkrampfung des Beckenbodens und der Vaginalmuskulatur; Anm. d. Red.) komme doppelt so oft vor wie in der Gesamtbevölkerung.

Bitte dieses Feld leer lassen Nichts mehr verpassen – mit unserem

BLICKPUNKT-Newsletter

täglich von Montag – Freitag E-Mail-Adresse * Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.

Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de Ich bestätige, dass ich diese Informationen gelesen habe.

Jahrelang sei unter Evangelikalen laut Gregoire eine männlich dominierte Sicht auf Sex gepredigt oder still akzeptiert worden. Weibliche Erregung fehle oder werde in fast allen christlichen Sex-Büchern heruntergespielt. Das habe dazu geführt, dass Frauen ihre eigene Lust ignorierten.

Link: „What Happens When You Ask Thousands of Evangelical Women About Sex“ (Christianity Today; Englisch)