Bülent Ceylan tritt beim CHRISTIVAL22 auf

Der Comedian wird in Erfurt Auszüge seines Programms präsentieren und darüber sprechen, wie eine Gotteserfahrung sein Leben verändert hat.

„Ich freue mich total auf euch alle. Das wird richtig gut. Das wird Liebe pur. Wir werden viel lachen und eine gute Zeit haben. Gottes Segen euch“, zitiert das Christival-Team den Comedian in einer Pressemitteilung.“Ihr wisst ja, ich bin auch evangelischer Christ. Papa Moslem, Mutter katholisch, was kommt raus? Evangelisch.“

In einem Interview (Zugriff nur mit Abo) mit der Berliner Tageszeitung „Der Tagesspiegel“ hatte Ceylan im vergangenen September erzählt, dass Jesus Christus sein Leben prägt. Er sei im Laufe des Lebens immer auf der Suche gewesen und habe sich häufig mit dem Sinn des Lebens beschäftigt. Ein evangelischer Pfarrer habe ihn dann inspiriert, mit allen Sorgen zu Jesus Christus zu kommen. In einer Lebenskrise habe er sich an Jesus gewandt und ihn persönlich erlebt. Im Jahr 2019 ließ er sich dann evangelisch taufen. Jesus sei für ihn „schon der Wahnsinn“, so der Comedian.

Laut CHRISTIVAL wird dies die erste christliche Großveranstaltung sein, bei der Ceylan auftritt. „Ich freue mich schon riesig darauf“, sagt Karsten Hüttmann, Vorsitzender de CHRISTVAL. „Es wird viele Highlights geben, aber dass Bülent Ceylan dabei ist, ist schon besonders.“ Zur Veranstaltung am Samstagabend seien besonders junge Menschen aus Erfurt eingeladen – auch als Dank dafür, dass das CHRISTIVAL22 in Erfurt zu Gast sein kann.

Zum CHRISTIVAL22 erwarten die Veranstalter vom 25. bis 29. Mai in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt tausende Jugendliche und junge Menschen aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern. Angeboten werden Gottesdienste, Gesprächsforen, Konzerte und kreative Festivalformate. Das CHRISTIVAL findet 2022 zum siebten Mal statt. Die erste Veranstaltung fand 1976 in Essen statt, die letzte Ausgabe 2016 in Karlsruhe. Zum Trägerkreis zählen mehr als 80 christliche Werke und Organisationen.

Hier geht’s zur CHRISTIVAL-Homepage