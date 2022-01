Das halten die Kirchen von einer möglichen Impfpflicht

Impfpflicht: ja oder nein? Kirchenleitende in Deutschland vertreten unterschiedliche Meinungen.

Eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal tritt ab dem 15. März in Kraft. Im Bundestag soll darüber hinaus demnächst auch eine allgemeine Impfpflicht diskutiert werden. Verschiedene christliche Verbände und Amtsträger haben sich bereits zu einer möglichen Impfpflicht geäußert.

Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, fordert schon seit längerer Zeit eine Impfpflicht aus „christlicher Nächstenliebe“. Die Zeit dränge, sagte sie. Ihr Amtsvorgänger, der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, erklärte dagegen in dieser Woche, er könne sich aktuell nicht für eine Impfpflicht aussprechen, wirbt aber ausdrücklich für die Impfung. Insgesamt wünscht er sich mehr Barmherzigkeit in der Impfdebatte (Jesus.de berichtete).

Impfen – ja, aber Impfpflicht „verfrüht“

Der Präses des Bundes FeG, Ansgar Hörsting, hält eine Impfpflicht aktuell für „verfrüht“, auch wenn er die Argumente, die dafür sprechen, verstehe. Er plädiert für andere Maßnahmen wie eine bessere Kommunikation und einen leichteren Zugang zu Impfterminen, die vor einer Impfpflicht ergriffen werden sollten.

Christoph Stiba, Generalsekretär des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG), sagte dem Nachrichtenportal IDEA gegenüber, dass die Politik darüber entscheiden müsse, ob die Impfpflicht das geeignete Mittel sei. Er selbst halte das Impfen für ein „Zeichen von gelebter Verantwortung und Solidarität in der Pandemie“.

Allianz: Debatte nicht „theologisch-endzeitlich“ überhöhen

Die Evangelische Allianz in Deutschland (EAD) ermutigt dazu, sich freiwillig impfen zu lassen. Hier seien medizinische Experten, der gesunde Menschenverstand und die persönliche Abwägung jedes Einzelnen gefragt, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. Eine Impfpflicht sei dagegen „wenig zielführend“. Prinzipiell solle die Impfdebatte nicht „theologisch-endzeitlich“ überhöht werden. Weiter heißt es: „Deutlich verurteilen wir den Missbrauch der Impfdebatte durch Kräfte, die die Institutionen des Rechtsstaates grundsätzlich in Frage stellen“.

Unterschrieben ist die Stellungnahme vom Vorsitzenden Ekkehart Vetter Siegfried Winkler (zweiter Vorsitzender), Generalsekretär Dr. Reinhardt Schink und Uwe Heimowski, politischer Beauftragter der Allianz.

Als „letztes staatliches Mittel zur Pandemiebekämpfung“ bezeichnete der Präses des Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbands, Steffen Kern, die Impfpflicht gegenüber IDEA. Für ihn sei noch offen, wie sie umgesetzt und sanktioniert werden könne.

Der Bischof der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) in Deutschland, Harald Rückert, halte laut IDEA eine allgemeine Impfpflicht „eher für schwierig“. Johannes Justus, Präses des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), finde, Zwang sei nicht der richtige Weg. Das führe zu noch mehr Unzufriedenheit.