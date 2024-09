Deutscher Pfarrer in Russland vorübergehend festgenommen

Ein deutscher Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland wurde vorübergehend festgenommen. Ob er dort weiterarbeiten darf, ist unklar.

Es handelt sich um den Pfarrer der Petrikirchen-Gemeinde in Sankt Petersburg, Michael Schwarzkopf. Wie die Gemeinde am Freitag auf dem russischen Online-Netzwerk «VK» mitteilte, war der Grund für die Festnahme ein angeblicher Verstoß gegen die Meldepflicht in Russland.

Festnahme aufgrund falscher Meldeadresse

Schwarzkopf ist demnach aber wieder frei, russischen Medienberichten zufolge soll er nun ausreisen. Laut Medienberichten werfen die russischen Behörden ihm vor, nicht an der angegebenen Meldeadresse gewohnt zu haben. Vertreter der evangelischen Kirche und deutsche Diplomaten verhandeln zurzeit mit den russischen Behörden darüber, ob der thüringische Pfarrer weiter in Russland arbeiten darf. Dies berichtet der MDR.

Schwarzkopf ist seit elf Jahren Pfarrer der Gemeinde. Den Berichten zufolge hatte er ohnehin geplant, Ende des Jahres nach Deutschland zurückzukehren. In dem Posting der Gemeinde heißt es, der Gemeinderat empfinde eine Mitverantwortung dafür, dass der Pfarrer melderechtliche Fragen nicht ausreichend genau beachtet und er keine ausreichend professionelle Unterstützung erhalten habe.

Laut Spiegel vermuten deutsche Diplomaten, die Vorwürfe gegen Schwarzkopf seien fingiert worden, um ihn einzuschüchtern und bei anderen deutschen Staatsbürgern Unruhe zu stiften. In der Vergangenheit hatten die russischen Behörden mehrfach Deutsche willkürlich festgenommen.

Erzbischof floh nach Deutschland

Der frühere Erzbischof der Evangelisch-lutherischen Kirche in Russland, Dietrich Brauer, hatte Russland im März 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verlassen. Der Theologe hatte nach dem Angriff auf die Ukraine in einer Predigt scharfe Kritik an der russischen Staatsführung geübt und den Krieg verurteilt. Kurz darauf war er mit seiner Familie nach Deutschland geflohen, weil er nach eigenen Angaben Repressalien ausgesetzt war.

Die evangelisch-lutherische Kirche ist neben der orthodoxen Mehrheitskirche eine konfessionelle Minderheit in Russland. Ihre rund 170 Gemeinden mit etwa 15.000 Mitgliedern haben oftmals deutsche oder baltische Wurzeln. Zu Zeiten der Sowjetunion wurden evangelische Kirchen enteignet und zweckentfremdet.

