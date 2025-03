Domknabensänger tritt bei „The Voice Kids“ an

Der 13-jährige Alwin Fröhlich vom Knabenchor der Dommusik Münster stellt sich der Konkurrenz bei der Fernseh-Show «The Voice Kids».

Beim Vorsingen in Berlin überzeugte er mit dem klassischen Stück «Lascia ch’io pianga» aus Georg Friedrich Händels Oper «Rinaldo», wie das Bistum Münster am Mittwoch mitteilte. Zur TV-Ausstrahlung der sogenannten Blind Auditions, bei der die Kandidatinnen und Kandidaten den Musikern und «Voice»-Coaches Ayliva, Clueso und Wincent Weiss sowie Stefanie Kloß von der Band «Silbermond» ihre Stücke vortragen, lädt die Dommusik am Freitag (21. März) zu einem Public Viewing ein.

Den Kontakt zwischen der Domsingschule in Münster und Sat.1 stellte demnach ein Scout her, der auf der Suche nach besonderen Stimmen war. Die Wahl fiel auf Alwin Fröhlich vom Knabenchor «Capella Ludgeriana». «Ich war schon etwas nervöser als bei einem Konzert im Dom», erzählte der Jugendliche vom ersten Casting in Köln. Er habe dazu einen Popsong herausgesucht. Kurz danach hatte er das Ticket zum Vorsingen in Berlin in der Tasche, der Sender entschied sich dann für das Händel-Stück.