„Eden Culture“: Lesetour mit Johannes Hartl

Das neue Buch „Eden Culture: Ökologie des Herzens für ein neues Morgen“ des Theologen Johannes Hartl hat es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft (Sachbuch/Hardcover). Jetzt startet der Autor gemeinsam mit dem C-Werk (Campus für Christus) eine Lesetour.

An neun Abenden stellt Johannes Hartl sein Buch „Eden Culture: Ökologie des Herzens für ein neues Morgen“ vor. Es beginnt jeweils mit einem Vortrag des Autors. Danach wird Flo Stielper, Gründer des C-Werks, mit Hartl über weiterführende Gedanken und Schlüsselstellen des Buchs sprechen. Anschließend gibt es Raum für Fragen aus dem Publikum. Der Gitarrist Christian Heidenbauer begleitet die Abende musikalisch.

In seinem Buch beschreibt Hartl die Komplexität des Lebens in der Moderne. Er begibt sich auf eine Reise durch Philosophie, Psychologie, Soziologie, Kunstgeschichte und Religion und zeigt auf, was seiner Meinung nach „verloren“ gegangen ist. Dabei soll sein Buch keine „Abrechnung“ sein, so Hartl, sondern eine „vorwärtsgewandte Analyse“ darstellen. Es gehe dabei um ein „anderes Leben und ein neues Morgen“. Ein Morgen, „in dem Kopf und Herz versöhnt sind, Vernunft und Glaube, Rationalität und Spiritualität Hand in Hand gehen.“

Termine der Lesetour:

07.10.2021 – Leipzig

08.10.2021 – Berlin

10.10.2021 – Gießen

12.10.2021 – München

13.10.2021 – Augsburg

14.10.2021 – Stuttgart

15.10.2021 – Roth bei Nürnberg

28.10.2021 – Salzburg

29.10.2021 – Wien