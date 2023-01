Erste christliche E-Sport-Liga gegründet

Glauben und Gaming verbinden – das ist das Ziel der Christlichen E-Sport-Liga (CEL). Mit ihr erschließen die Veranstalter den Kirchen einen boomenden Markt.

Die erste christliche E-Sport-Liga nimmt am 9. Februar den Betrieb auf. Die Veranstalter sind überzeugt, „dass sich der Glaube an Jesus und Gaming nicht gegenseitig ausschließen“, wie es auf der Webseite heißt. Sie wollen gemeinsam mit den Teilnehmenden entdecken, „was Glaube und Gaming verbindet“. Zwischen den Spielen soll es kurze Impulse mit Bezug zur Bibel geben. Das Angebot richtet sich auch an Videospielerinnen und -spieler, die keine Christinnen und Christen sind.

Von Anfang Februar bis Ende März finden jeden Donnerstagabend Online-Turniere im Rahmen eines Ligasystems statt. Gespielt wird das teambasierte Echtzeitstrategiespiel „League of Legends“ sowie Rocket League, wo man mit Autos Fußball spielt. Beide Spiele sind kostenlos verfügbar. Eine Anmeldegebühr für die Liga gibt es nicht. Anmeldeschluss ist der 2. Februar. Teilnehmen können Spielerinnen und Spieler zwischen 14 und 27 Jahren.

495 Millionen Zuschauer

Der E-Sport-Markt wächst seit Jahren kontinuierlich. E-Sport bezeichnet das kompetitive Spielen von Computerspielen. Die Electronic Sports League (ESL) besteht seit dem Jahr 2000. In ihr und verschiedenen anderen Ligen spielen professionelle Vereine um Preisgelder von bis zu 34 Millionen US-Dollar. Inzwischen besitzen 22 Fußballvereine der 1. und 2. Bundesliga ein eigenes E-Sport-Team. Das weltweite E-Sport-Publikum umfasste 2020 rund 495 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 2018 waren es noch 100 Millionen weniger.

Das Team der Christlichen E-Sport Liga (CEL) besteht aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener christlicher Werke. Vertreten sind die Arbeitsgemeinschaft Jugendevangelisation (AGJE), Entschieden für Christus (EC) Niedersachsen, CVJM Westbund, CVJM Karlsruhe, das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) und das Jugendhaus P23.

Link: Hier geht es zur Anmeldung für die CEL.