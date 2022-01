Evangelisation: Gemeinde baut „Tiny Church“

Die FeG Offenburg baut aktuell an einer Mini-Kirche. Wenn alles fertig ist, sollen damit kirchenferne Menschen erreicht werden.

Die Kirche soll mobil sein, auf einem Anhänger stehen und an einen PKW angekuppelt werden können, wie Matthias Graf, Pastor der Gemeinde, Jesus.de gegenüber sagte. Sie wird elf Quadratmeter groß sein und Platz für acht bis zehn Personen bieten. Mit der Tiny Church will die FeG als Kirche zu den Menschen kommen und vor allem Kirchenferne erreichen.

In der Tiny Church sollen zukünftig Hauskreise, Bibelstunden, Seelsorge- sowie Gebetsangebote in verschiedenen Stadtteilen Offenburgs stattfinden. Die Gemeinde plane auch Gottesdienste in der Tiny Church zu feiern, so Graf. Während der Corona-Pandemie habe seine Gemeinde mit verschiedenen öffentlichen Gottesdienstformen wie zum Beispiel Autogottesdiensten experimentiert und Gefallen daran gefunden.

Wo ist die Kirche im Alltag?

Den Impuls für den Bau der Tiny Church bekam Matthias Graf durch ein Gespräch mit einer Buchhändlerin. Diese fragte ihn, wo die Kirche in ihrem Alltag sei. Als er anschließend bei einem Kollegen eine Tiny Church sah, wusste er: „Das ist genau das Richtige.“ Kirchen würden oft in ihren Subkulturen bleiben und nicht raus zu den Menschen gehen, meinte Graf. Mit der Tiny Church könne Kirche da sein, wo die Menschen seien und zum Beispiel auf dem Marktplatz Präsenz zeigen.

Foto: Tischlerei Christian Bock / Christian Hallenberger / Medienagentur Hallenberger

Foto: Sylvia Kärcher

Konkret wurden die Pläne erst, nachdem Sylvia Kärcher als Praktikantin vom ISTL Freiburg, einer dualen Bibelschule, zur Gemeinde dazugestoßen war. Sie hatte schon Erfahrung mit dem Bau eines Tiny Houses gesammelt. Die Kirche werde komplett in Eigenleistung gebaut, betonte Graf. In der Gemeinde gäbe es mehrere begabte Handwerker, die mithelfen würden. Dadurch koste der Bau der Tiny Church nur 7.000 bis 8.000 Euro – normalerweise würden die Kosten bei rund 20.000 Euro liegen. Eine Tischlerei berät und unterstützt die Gemeinde beim Bauen.

Das Projekt finanziere sich komplett über Spenden. „Schon nach drei Monaten hatten wir alles zusammen.“ Sogar kirchenferne Menschen hätten gespendet, weil sie das Projekt so „cool“ gefunden hätten, erzählte der Pastor der FeG. Die Gemeinde hofft, dass der Bau bis zu den Sommerferien abgeschlossen ist.

Link: Hier geht es zur Webseite der FeG Offenburg.