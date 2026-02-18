3.000 Stimmen, eine Botschaft: „Judith“ feiert Premiere in Dortmund

In Dortmund wird am Samstag (21. Februar) das neue Chormusical „Judith und das Wunder der Schöpfung“ aufgeführt – mit 3.000 Sängerinnen und Sängern.

Das Chormusical „Judith und das Wunder der Schöpfung“ der Creativen Kirche feiert am 21. Februar seine Premiere in der Dortmunder Westfalenhalle. Rund 3.000 Sängerinnen und Sänger stehen dabei gemeinsam auf der Bühne und bringen die „moderne Erzählung über Mut, Liebe und gemeinsames Handeln“ zum Klingen, heißt es in der Pressemitteilung. Die beiden Aufführungen um 14 und 19 Uhr sind die einzige Möglichkeit, das Musical vor der Deutschlandtour 2027 live in Nordrhein-Westfalen zu erleben.

- Werbung -

Die Produktion setzt laut Veranstalter auf eine moderne und kraftvolle Inszenierung mit aufwendiger Bühnentechnik und einer 200 Quadratmeter großen Videowand. Die Liebesgeschichte zwischen Judith und Ammo greife Fragen auf, die viele Menschen heute bewegen und lade dazu ein, trotz Unterschiedlichkeit miteinander Wege zu suchen. „Es geht um Austausch, um Miteinander – trotz aller Konflikte. Jeder Einzelne kann etwas beitragen, aber nur gemeinsam können wir wirklich etwas verändern“, sagt Musikproduzent Michael Herberger.

Prominente Projektpartner

Hinter dem Musical stehen bekannte kreative Köpfe: Michael Herberger (Musikproduktion) und Kevin Schroeder (Drehbuch & Libretto) entwickelten gemeinsam mit dem jungen Songwriting-Trio Laura Diederich, Ilja Krut und Johannes Pinter die Musik und die Texte. Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW, unterstützt von der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ von Dr. Eckart von Hirschhausen und von Brot für die Welt. Die Projektpatenschaft übernehmen unter anderem Staatsminister Wolfram Weimer, die NRW-Ministerinnen Ina Brandes und Mona Neubaur sowie Dortmunds Oberbürgermeister Alexander Kalouti. Die deutschlandweite Tour führt 2027 nach Mannheim, Hannover, Bonn, Stuttgart und Nürnberg.

Weitere Informationen gibt es auf der Judith-Homepage.

Die gemeinnützige Stiftung Creative Kirche in Witten veranstaltet Musicalprojekten und Festivals in ganz Deutschland. Entstanden aus einer Laienbewegung arbeiten dort heute 40 hauptamtliche und rund 150 ehrenamtliche Mitarbeitende an der Vision einer einladenden und begeisternden Kirche. Die Veranstaltungsformate der Stiftung erreichten in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehr als 80.000 Mitwirkende und rund 500.000 Besuchende.