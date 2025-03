CREATE25: „Wir brauchen Songwriter, die ihre Erfahrungen teilen“

Open Stage, Songwettbewerb und Glaubensimpulse: Der christliche Musikkongress CREATE25 inspirierte über 300 Musikschaffende.

„Erfüllt, inspiriert und mit einem neuen Glaubensfundament“ reisten mehr als 300 Musikbegeisterte nach dem christlichen Musik-Fachkongress nach Hause, heißt es in der Pressemitteilung. Vom 14. bis 16. März boten Workshops, Seminare und Impulse auf dem Schönblick in Schwäbisch Gmünd einen Einblick in die Vielfalt der christlichen Musikwelt.

Der Kongress beleuchtete die Wurzeln christlicher Gemeindemusik, zeigte aktuelle Entwicklungen und ihre theologischen Grundlagen auf. Viele „praktische Impulse“ inspirierten Musiker, Leiter und Gemeindemitglieder dazu, ihre Musik zu gestalten und zu vertiefen – „um Alt und Jung, traditionell und modern, kirchenmusikalisch, Gospel und modernen Lobpreis zusammenzubringen und wachsen zu lassen.“

Michl Krimmer, Pfarrer der Kesselkirche in Stuttgart und Komponist, startete den Eröffnungsabend mit einem Impuls zum Thema „Wenn Musik, Leben und Glaube glaubhaft werden“. Er ermutigte die Musikerinnen und Musiker: „Wir brauchen Songwriter, die sich ein Herz fassen und ihre Erfahrungen teilen. Und wir brauchen Interpreten, die anfangen, Liedgeschichten zu recherchieren und die Gemeinden mit in den Blick ‚hinter die Kulissen‘ zu nehmen.“ Bei der anschließenden Open Stage durften Teilnehmer ihre eigenen Lieder vortragen.

Drei Nachwuchspreise beim Song-Wettbewerb

Der Samstag startete im Plenum mit Henrieke Kuhn, Kantorin und Absolventin der Pop-Akademie der Hochschule für Kirchenmusik Herford/Witten. Diskutiert wurde über „Musik für jede Generation“. Anschließend bekamen die Teilnehmer in zwei Seminareinheiten „konkrete Hilfestellung für tiefere Erkenntnisse und neue Impulse“. Zu den Referenten zählten auch Lukas Di Nunzio (Mitgründer von „Feiert!Jesus“ und Geschäftsführer der CCLI Europe) und Daniel Harter (Singer-Songwriter und Referent).

Daniel Harter leitete das Lobpreis-Konzert am Abend. Außerdem wurden im Rahmen des Wettbewerbs „Song Challenge“ zehn der 60 eingereichten Liedbeiträge präsentiert. Das Publikum wählte per Online-Abstimmung die drei Gewinner. MichaJel Baun belegte mit seinem Lied „Meine Burg“ den ersten Platz. Der zweite Nachwuchspreis ging an Katharina Maria Schneider mit „Schön, dass du da bist“, der dritte an Michael Reinhold für „Still vor dir“.

Am Sonntag integrierte der CREATE-Kongress sich in den Gottesdienst der Schönblick-Gemeinde. Nach einer weiteren Seminareinheit gab es abschließend die Gelegenheit zur gemeinsamen Reflexion im Plenum.