Mehrere Frauen in einem Gemeindezentrum
Ehrenamt als Herzschlag der Kirche

Was braucht Kirche, damit Ehrenamt Freude macht? Die Bayerische Landeskirche lädt zum Impulstag – und will neue Wege beschreiten.

„Ehrenamt ist der Herzschlag unserer Kirche“, sagt der bayerische Landesbischof Christian Kopp. Doch wie bleibt dieser Herzschlag lebendig, wenn sich Aufgaben und Strukturen verändern? Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) lädt am 8. November zum Impulstag nach Bamberg ein – mit Raum für neue Ideen und ehrlichem Blick auf das, was nicht mehr trägt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die ELKB setzt demnach künftig auf systematische Koordination, Vernetzung und spirituelle Begleitung. Ein neuer „Servicepoint Ehrenamt“ soll Ehrenamtliche stärken. Die „Wirkstatt evangelisch“ begleitet sie mit Fortbildungen, Beratung und geistlicher Unterstützung.

Nach Angaben der ELKB engagieren sich in Bayern rund 120.000 Ehrenamtler in der evangelischen Kirche.

Wie das Ehrenamt die Kirche wieder lebendig macht

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

