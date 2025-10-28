Er hörte Gott auf dem Mount Everest: Gottesdienst mit Steve Kröger

Steve Kröger hat die höchsten Berge aller sieben Kontinente bestiegen – eine Gotteserfahrung veränderte sein Leben. Am Sonntag ist er zu Gast im Himmelwärts-Gottesdienst.

Die Creative Kirche lädt am 2. November zum Himmelwärts-Gottesdienst im Saalbau Witten ein. Von 18:00 bis 19:30 Uhr gibt es „gute Unterhaltung, Gospel, Worship und Impulse“, heißt es auf der Webseite der Creativen Kirche. Zu Gast ist dieses Mal der Extremsportler und Christ Steve Kröger.

Als er am Mount Everest Gottes Stimme hörte, wurde er vor einem Unglück bewahrt, erzählt Steve Kröger im Interview mit dem Evangelischen Medienhaus Stuttgart: „Ich hatte auf einmal das Gefühl, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Er hat mich über die Berge von einem Gipfel zum nächsten begleitet, damit ich irgendwann feststelle: Ich werde da oben nicht das finden, wonach ich mich eigentlich sehne – nämlich nach innerer Ruhe, innerem Frieden, nach einem Ankommen.“

Miriam Schäfer und Band machen gemeinsam mit dem Himmelwärts-Chor Musik. Moderiert wird der Gottesdienst von Communitypastor Matthias Kleiböhmer. Der Eintritt ist kostenlos.