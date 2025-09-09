Jesus.de unterstützen!
Titelbild Weltgebetstag der Frauen 2026
Titelbild Weltgebetstag der Frauen 2026 (© World Day of Prayer International Committee)

Evangelische Verlagsanstalt wird Partner des Weltgebetstags

Der Weltgebetstag der Frauen hat einen neuen Vertriebspartner gefunden. Die Kooperation soll die ökumenische Gebetsbewegung der Frauen in Deutschland stärken.

Der Weltgebetstag der Frauen kooperiert ab sofort mit der Evangelischen Verlagsanstalt (EVA). Die EVA soll ihre Erfahrung im Bereich christlicher Kampagnen einbringen und übernimmt den Vertrieb der Materialien über den hauseigenen chrismonshop. Ab dem 23. September 2025 sind Gottesdienstordnungen und Begleitmaterialien für den Weltgebetstag 2026 online erhältlich. Am 6. März 2026 werden in mehr als 150 Ländern Gottesdienste unter dem Motto „Kommt! Bringt eure Last.“ gefeiert. Die Liturgie stammt von Frauen verschiedener Kirchen aus Nigeria.

Der Weltgebetstag ist die größte ökumenische Basisbewegung christlicher Frauen. Jährlich nehmen nach Angaben der Bewegung allein in Deutschland rund 800.000 Menschen teil, weltweit mehrere Millionen. Die Liturgie wird jedes Jahr von Frauen eines anderen Landes vorbereitet. Neben den Gottesdiensten unterstützt das deutsche Komitee nach eigenen Angaben über 100 Projekte für Frauen und Mädchen in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Homepage: Weltgebetstag der Frauen

Weltgebetstag der Frauen: ein Blick ins tropische Paradies

